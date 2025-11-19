Moderna ficha a Pablo Álvarez, ex de Almirall y AstraZeneca, para dirigir la compañía en España

Moderna afronta el desafío de reestructuración post-pandemia, incluyendo un ajuste del 10% de su plantilla anunciado para 2025.

Moderna ya tiene nuevo director general en España. La compañía ha fichado a Pablo Álvarez como nuevo primer espada. Se trata de un veterano del sector farmacéutico. Tiene 25 años de experiencia a sus espaldas y ha contado con importantes puestos en compañías como Almirall y AstraZeneca.

Desde la marcha de Juan Carlos Gil, a principios de este 2025, Moderna no contaba con director general titular en España. Estas responsabilidades venían siendo ocupadas por Vanesa Miguélez León, directora de Garantía de Calidad, y Juan Manuel Montoro, director Customer Engagement Lead, durante este tiempo.

Pero este vacío ya se ha acabado. Álvarez llega para cubrir el hueco y lo hace desde Medichem, una compañía catalana que se dedica a fabricar principios activos para el sector del medicamento genérico.

Pese a que esta fue su última labor, la mayoría de la experiencia de Álvarez proviene del sector de los medicamentos innovadores. Antes fue presidente y director general de Almirall en Estados Unidos y director del área comercial en Europa de AstraZeneca.

“Es un orgullo unirme a Moderna, una compañía que está transformando el futuro de la salud con medicinas innovadoras a través de su plataforma de ARNm”, subraya Pablo Álvarez, en un comunicado de Moderna. “España cuenta con talento, espíritu colaborativo y activos diferenciales en investigación y producción, en los que nos apoyaremos para generar un impacto real y sostenible en la salud de todos”.

El nuevo director general tiene trabajo por delante. La Comisión Europea ya ha dado luz verde para la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) de la compañía, cuya financiación y precio se tiene que negociar ahora con los estados miembros.

Además, Moderna, igual que la mayoría de la industria farmacéutica, todavía se está adaptando a los entornos post-pandemia. En este sentido, la compañía anunció en julio que prescindiría este mismo 2025 del 10% de la plantilla.