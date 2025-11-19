El gasto público en sanidad no salva la barrera del 7% del PIB y se queda lejos de la media de la Unión Europea

España destina a sanidad cuatro puntos menos del PIB que Alemania (10,09%) y casi tres puntos menos que Francia (9,71%) y Suecia (9,6%).

El gasto sanitario por habitante en España fue de 2.091 euros en 2023, un 22,8% más que en 2019, aunque sigue por debajo de países como Alemania, Francia o Suecia.

España invirtió 101.107 millones de euros en sanidad en 2023, lo que supone un 15% más que durante la pandemia y un 4,25% más que el año anterior.

El gasto público en sanidad en España alcanzó el 6,75% del PIB en 2023, lejos del objetivo gubernamental del 7% y de la media de la Unión Europea, situada en el 8,05%.

España ha incrementado su gasto público en sanidad tras el paso del Covid, no obstante, todavía sigue muy lejos de lo previsto y deseado por el Gobierno: alcanzar el 7% del PIB. Y se queda lejos de la media de la Unión Europea (UE).

Así lo señalaba en febrero de 2020, María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda: "Hay que seguir trabajando para que la sanidad vaya en línea del 7% del PIB".

En concreto, la inversión pública alcanzó el 6,75% del PIB, frente al 8,05% de la media de la UE en 2023 (datos más recientes). Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la última estadística publicada por Eurostat sobre el gasto que destinan a sanidad los países europeos.

Según refleja la entidad, es cierto que España alcanzó el 7,78% del PIB en 2020 (cuando hubo una gran inversión por la pandemia y los países hicieron un gran esfuerzo) y del 7,51% en 2021, pero desde ese momento se ha ido descendiendo el porcentaje.

Además, si se compara con otros territorios, nuestro país se distancia mucho de sus vecinos. De hecho, destina a Sanidad cuatro puntos menos del PIB que Alemania (10,09%) y casi tres menos que Francia (9,71%) y Suecia (9,6%).

Eleva su gasto

En términos brutos, el gasto sanitario en España anotó 101.107 millones de euros en 2023. Es el cuarto país que más gasto público destina a la salud.

Esto representa que el territorio nacional dedica un 15% más que en la pandemia, pasando de 87.872 (2020) a 101.107 millones de euros (en 2023).

Si comparamos la cifra de 2023 con la registrada el año anterior, el crecimiento es del 4,25%. Como es lógico, la mayor subida se produjo entre 2019 y 2020, el gasto se elevó un 9,53% como respuesta a la crisis sanitaria.

Y si se desglosan más los datos de la estadística de Eurostat, la administración pública gasta 2.091 euros por habitante, es decir, un 22,8% más que en 2019.

El año antes de que irrumpiera la pandemia de la Covid-19, el gasto sanitario público por habitante se situó en 1.702 euros. En 2020, pasó a ser de 1.766 euros; en 2021, de 1.951 y en 2022, de 2.022 euros por persona.

Por otro lado, cabe destacar que Alemania (422.452 millones de euros), Francia (274.492 millones) e Italia (130.921 millones) están entre los países que lideran el ranking que más dedican a Sanidad. En total, el gasto público en sanidad de la UE fue de 1.385 billones de euros.