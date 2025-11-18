Las aseguradoras que prestan asistencia en Muface disparan su facturación un 18%

Las aseguradoras (Asisa y SegurCaixa Adeslas) que prestan asistencia en la Administración pública han disparado su facturación. En concreto, ambas entidades que están dentro del nuevo concierto de Muface han incrementado sus primas un 17,7% hasta septiembre en comparación con el año anterior.

Así lo aseguran los datos más recientes de ICEA (a cierre de septiembre de 2025), la Asociación de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras.

"Por tanto, se deduce que la nueva prima de los conciertos con las mutualidades, mucho más alta después de su firma que en anteriores conciertos, incidirá y ya se nota en el mayor volumen de facturación. Las cifras también reflejan el crecimiento normal del ramo de acuerdo con la evolución positiva que está teniendo en los últimos años", aseguran fuentes del sector a este periódico.

Adeslas es la compañía que lidera el ranking de ingresos con un total de 2.985 millones de euros y un crecimiento del 15,09% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La aseguradora representa el 29,9% de la cuota del mercado.

Por su parte, Sanitas (a pesar de que no está dentro del nuevo concierto de Muface) es la segunda compañía en el podio. Acumula 1.672 millones de euros con un incremento del 11,16%. Tiene el 16,81% del total de la cuota de mercado de seguros de salud.

También, Asisa ha aumentado su facturación un 20,31% hasta septiembre, con unos ingresos de 1.361 millones de euros. Representa un 13,68% de cuota de mercado.

Le sigue DKV Seguros (651 millones de euros). En su caso, la compañía ha reducido su facturación un 4,18%. Y en quinto lugar se posiciona Mapfre España (630 millones de euros), con un crecimiento del 4,77% respectivamente.

Seguros

En general, las primas de salud han registrado un incremento del 11,39%, hasta situarse en los 9.953 millones de euros. En septiembre de 2024, se anotaba 8.935 millones de euros.

Dentro del sector salud, la facturación de los subsidios también ha experimentado un crecimiento del 1,47%. Y el volumen de primas de los productos de reembolso se ha incrementado un 8,68%.

Asegurados

En cuanto al número de asegurados, el número total ha crecido un 3% (datos más recientes de junio de 2025), rozando los 13 millones de asegurados. A ello se suma la modalidad de subsidios e indemnizaciones, que aporta 1,3 millones más. En total, anota 14,3 millones de asegurados.

No obstante, el número de mutualistas ha bajado un 2,54%, mientras que el seguro de salud 'común' privado ha experimentado un incremento del 4,15%.

Como ya contó este periódico, las idas y venidas antes del acuerdo entre la Administración y las aseguradoras para la prestación sanitaria de los funcionarios han provocado una caída de los mutualistas que se decantan por la privada.

A cierre de 2024, las aseguradoras atendían a un total de 1.057.439 de mutualistas (entre titulares y beneficiarios). Tras los periodos de cambios habilitados (enero, mayo y junio), esta cifra bajó hasta los 992.789 mutualistas. Es decir, la privada ha perdido más de 64.000 afiliados.