Pfizer ejecuta despidos en España como parte de su plan para reestructurar la compañía

Despidos en la filial española de Pfizer. Según ha podido saber este medio, la multinacional estadounidense ha decidido cesar a algunos de sus trabajadores en España dentro de la reestructuración que está ejecutando a escala global.

Los puestos de los empleados despedidos dependían del área Global de la compañía, según indican fuentes conocedoras de estos movimientos. También apuntan a que, en este contexto, no está sobre la mesa prescindir de directivos de la multinacional.

Todo apunta a que no serán los últimos ceses en Pfizer España. La farmacéutica está ofreciendo salidas incentivadas a empleados con edades próximas a la jubilación.

Consultada por este periódico, desde Pfizer España sólo informan de que la compañía "está realizando cambios en varias áreas globales para operar de manera más eficiente y efectiva y garantizar que tengamos las mejores estrategias y modelos para hacer llegar nuestros medicamentos y vacunas a los pacientes".

"Como resultado, estamos evolucionando nuestro modelo en España hacia uno más ágil para desbloquear el crecimiento futuro y adaptarnos mejor a las necesidades continuas de la organización y de los pacientes", añaden.

"Esta transición puede afectar a algunos roles. Nuestro enfoque está en el compromiso activo con las personas que puedan estar afectadas. Todas las decisiones se tomarán con la máxima transparencia y respeto". Con todo, desde la compañía no concretan el número de trabajadores afectados o plazos para ejecutar estos planes.

Lo que está ocurriendo en España forma parte del programa que Pfizer está implementando para reducir costes y lograr un ahorro neto total de 7.700 millones de dólares para finales de 2027.

“Como parte de nuestro objetivo de volver a los márgenes operativos previos a la pandemia, seguimos en camino de alcanzar nuestro objetivo de ahorrar al menos 4.500 millones de dólares en costes netos acumulados gracias a nuestro programa de reajuste de costes en curso para finales de este año", decía en abril Albert Bourla, presidente y CEO global de Pfizer.

"Esperamos un ahorro neto adicional de 1.200 millones de dólares, principalmente en gastos de venta, información y administración, en parte gracias al aprovechamiento de la digitalización, incluida la automatización y la inteligencia artificial, así como a la simplificación de los procesos empresariales", añadía.

La iniciativa surge en un momento de reducción de los ingresos procedentes de los productos contra la Covid-19 y busca recuperar los márgenes operativos previos a la pandemia.

No es un movimiento únicamente de Pfizer. La industria farmacéutica, desde el año pasado, está ejecutando importantes movimientos para adaptar sus estructuras tanto al entorno post pandemia como a la pérdida de determinadas patentes.

Por ejemplo, está el caso de MSD. La Merck americana anunció en julio del año pasado una reestructuración de la compañía que, hasta 2027, podría conllevar unos 6.000 despidos a nivel global.

Todo ello en un contexto en el que las multinacionales farmacéuticas, tras las presiones de Donald Trump y pese a estas reestructuraciones, están comprometiendo numerosas e importantes inversiones en Estados Unidos.