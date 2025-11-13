Pfizer le gana la partida a Novo Nordisk y completa la compra de forma definitiva de Metsera por 8.593 millones de euros

La planta de Pfizer en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Finalmente, Pfizer le gana la partida a Novo Nordisk. La farmacéutica estadounidense ha completado definitivamente la compra de Metsera, la compañía especializada en el desarrollo de medicamentos para la obesidad y las enfermedades cardio metabólicas.

Cabe destacar que Pfizer (por 6.275 millones de euros) firmó un contrato para adquirir Metsera. No obstante, la historia dio un vuelco de 180 grados cuando Novo Nordisk lanzó una propuesta superior para adquirir la compañía por 7.740 millones de euros.

Ahora, la farmacéutica se ha impuesto a Novo Nordisk y ha comprado Metsera por 8.592 millones de euros (10.000 millones de dólares).

Pfizer ha adquirido Metsera por 56,39 euros (65,60 dólares) por acción en efectivo, lo que representa un valor empresarial de aproximadamente 6.013 millones de euros (7.000 millones de dólares), más un derecho de valor contingente (CVR) de hasta 17,75 euros (20,65 dólares) por acción en pagos adicionales potenciales vinculados al logro de tres hitos clínicos y regulatorios específicos.

Se prevé que la transacción tenga un efecto dilutivo hasta 2030. El impacto actualizado en las perspectivas financieras de Pfizer se proporcionará junto con sus previsiones para 2026, que se esperan para finales de este año, así lo ha informado la compañía en un comunicado.

"Con la adquisición de Metsera, estamos dirigiendo nuestros recursos hacia una de las áreas terapéuticas de mayor impacto y crecimiento, posicionándonos para liderarla", ha afirmado Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer.

Y ha continuado: "Nos entusiasma combinar la innovadora cartera de Metsera con nuestra infraestructura global de desarrollo, fabricación y comercialización. Junto con nuestros talentosos colegas, impulsaremos un objetivo común de acelerar y llevar estas importantes terapias candidatas a pacientes de todo el mundo".

Nueva cartera

Mediante esta adquisición, Pfizer ha añadido una cartera de prometedores candidatos terapéuticos que complementan la línea de productos de Medicina Interna de la farmacéutica, incluyendo MET-097i, un agonista del receptor GLP-1 (RA) inyectable semanal y mensualmente que está a punto de comenzar la fase 3 de desarrollo.

También, se une a la cartera MET-233i, un candidato análogo de amilina mensual que se está evaluando como monoterapia y en combinación con MET-097i en la fase 1 de desarrollo.

Y un candidato a RA de GLP-1 oral en la fase 1 de desarrollo y terapias hormonales adicionales estimuladas por nutrientes en fase preclínica.