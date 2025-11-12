El gasto farmacéutico de los hospitales frena y se modera a su menor nivel de crecimiento en más de dos años

El gasto público en medicamentos de hospital sigue creciendo mes tras mes. Pese a ello, esta partida está moderando sus incrementos, con unos niveles que no se veían desde la desescalada sanitaria tras la crisis desatada por la pandemia de Covid-19.

Así lo indica la información del Ministerio de Hacienda sobre el gasto público en productos farmacéuticos y sanitarios. Con la información hasta agosto, la partida dedicada a estos productos hospitalarios se ha incrementado sólo un 7,3% anual, hasta los 7.335 millones de euros.

Se trata del aumento más moderado desde abril de 2023, cuando el alza del gasto farmacéutico hospitalario se quedó también en el 7,3%. El frenazo en aquel momento se explicaba por la desescalada tras la crisis sanitaria desatada por la Covid-19.

En esta ocasión, aparentemente, no hay causas concretas para dicha moderación. Sin embargo, y pese a ello, la evolución del gasto en medicamentos de hospital sigue muy por encima de otras partidas, como la de fármacos o productos sanitarios por receta médica.

El incremento de lo que comúnmente se ha venido llamando gasto en recetas se ha quedado en el 3,3%. Es decir, que el aumento de la partida hospitalaria dobla (incluso más) lo que se dedica a los productos financiados y dispensados en oficina de farmacia.

Con todo, en términos brutos, esta partida sigue por encima de la hospitalaria y alcanza los 9.459 millones de euros.

Por su parte, el gasto en productos sanitarios sin receta se eleva un 5,1% y se pone en los 4.931 millones.

Así, el gasto farmacéutico total supera, hasta agosto, los 22.000 millones de euros, cantidad que supone un 5,1% más que en el mismo periodo de 2024. Esto significa que las Administraciones Públicas gastan 1.068 millones más en esta partida.

Curiosamente, Muface es el ente de la Administración en el que más se eleva el gasto que dedica a medicamentos de hospital. El incremento es el 13,3%, dejando un total de 325 millones de euros.