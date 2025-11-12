Se acabó la 'guerra' de los datos: las CCAA del PP enviarán a Sanidad la información de los cribados de cáncer

Se acabó la guerra de los datos que en las últimas semanas se había desatado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas del Partido Popular (que suman la mayoría del territorio).

Durante el Consejo Interterritorial (CISNS) de este miércoles, el Ministerio y las comunidades autónomas del PP han acercado posturas. Así lo ha señalado la ministra en una rueda de prensa. Mónica García ha afirmado que las regiones se han comprometido a entregar la información que tengan disponible sobre la marcha de los cribados de cáncer (cérvix, colon y mama) en sus sistemas sanitarios.

Cabe recordar que varias autonomías del PP, como Madrid, se habían negado a hacerlo, puesto que el Ministerio todavía no había creado la plataforma que se había comprometido a desarrollar para ello. Sin embargo, en varios casos esta resistencia ha sido temporal. Este es el caso de Extremadura, que ya ha entregado la información.

"Hoy podemos ver que tras tres semanas de bloqueo incomprensible por parte de las comunidades autónomas gobernadas del PP, se han comprometido a entregar sus datos de cribado. Lo podían haber hecho desde el día uno", ha señalado García.

De esta manera, ha explicado que se ha llegado a un consenso con los territorios para que entreguen, al menos, tres indicadores que son básicos: tasa de participación, tasa de respuesta y tasa de cobertura. Aunque todavía queda por definir bien la información que se va a examinar.

"Es decir, hemos pedido a las comunidades autónomas que nos entreguen la información sobre la población invitada, de esa, la que finalmente responde y cuántos han dado positivo. Es cierto, que hay algunas comunidades que nos han enviado más información, bienvenida es y se va a analizar. Pero de momento, nos hemos comprometido a estudiar estos", ha continuado la ministra.

Además, este jueves 13 de noviembre, se ha convocado una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública donde se analizarán todos esos datos de las comunidades autónomas.

Así, lo ha señalado Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en declaraciones a los medios.

Los programas de cribado contemplan alrededor de 60 indicadores, pero como ha confirmado Matute de momento, se van a consensuar esos tres indicadores básicos en la próxima reunión para que se pueda comprobar la información por igual de todas las comunidades autónomas.

"Y a partir de ahí vamos a seguir trabajando para compartir los datos sólidos para que todos los directores de salud pública los consensúen y todos midamos lo mismo. Hemos visto que hay algunos indicadores que no son necesarios para ese análisis", ha señalado.

Y ha continuado: "Hemos puesto en evidencia que tenemos que cuidar nuestro sistema de salud y entre ellos, los cribados, que no se puede agitar a la población y crear desconfianza y miedo. Y en ello, la ministra se ha comprometido en no participar en este circo mediático que no beneficia a nadie".

Falta de profesionales

Otro de los puntos del día era abordar el tema del déficit de profesionales. Así, la consejera de la Comunidad de Madrid ha aclarado que se han propuesto varias fórmulas para paliar ese déficit.

Entre ellas, que se acelere el proceso de homologación de títulos extracomunitarios, se flexibilicen las unidades docentes y se trabaje en un programa formativo que funcione en todas las especialidades. Y que se revisen aquellas áreas con más falta de recursos humanos.

Nueve acuerdos

Después del plantón de los consejeros del PP a Sanidad en el anterior interterritorial se quedaron varios acuerdos en el aire. En esta ocasión, Mónica García ha anunciado que se han logrado aprobar nueve proyectos.

En resumidas cuentas, han sido todos los proyectos que estaban entre la orden del día: la estrategia de ciberseguridad, la de Inteligencia Artificial (IA) y la de designación y renovación de centros y unidades de referencia (CSUR) en el SNS.

También, el proyecto de ley de medidas frente al tabaco o la estrategia de Salud Digital del SNS.

Por otro lado, se ha aprobado la inclusión de 10 nuevos cribados neonatales para enfermedades endocrino metabólicas y la distribución de dos millones de euros para reforzar el sistema de vigilancia del cáncer y la consolidación de la Red Europea de Centros Integrales.