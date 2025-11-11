El grupo farmacéutico catalán Ferrer lleva a Ecuador al Ciadi por "graves irregularidades" de los tribunales del país

Ferrer alega que Ecuador no ha dado un trato equitativo a la compañía y que los procedimientos judiciales locales presentan graves irregularidades.

Aunque la Cámara de Comercio Internacional falló a favor de Ferrer y ordenó pagos a New Yorker en 2024, los tribunales ecuatorianos han rechazado ejecutar dicho laudo.

El conflicto se originó tras la rescisión de un acuerdo de licencia con la empresa ecuatoriana New Yorker, firmado en 1976 para la distribución de productos farmacéuticos.

El Grupo Ferrer ha solicitado el arbitraje del Ciadi por supuestas "graves irregularidades" en los tribunales ecuatorianos durante una disputa legal.

El Grupo Ferrer, uno de los laboratorios farmacéuticos más conocidos de Cataluña, ha pedido el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), de Banco Mundial, en la disputa que tiene con Ecuador y sus tribunales.

La compañía farmacéutica ha comenzado el procedimiento, que tiene su origen en una disputa legal con el distribuidor y comercializador farmacéutico ecuatoriano New Yorker, con la que pactó la venta de los productos de Ferrer en Ecuador en el lejano 1976, y un acuerdo de licencia rescindido.

El laboratorio y la empresa ecuatoriana se han venido enfrentando por el contenido del contrato y su interpretación respecto a las licencias de medicamentos que incluían. Para cerrar estas disputas, el acuerdo recogía que las controversias se pudieran solventar según el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami.

Ferrer llevó el conflicto ante la CCI a finales de 2022. En un laudo, dio la razón al laboratorio español y ordenó a New Yorker el pago de determinados montos (que no se han desvelado) en 2024.

Sin embargo, los tribunales locales se han negado a ejecutar el laudo. Por ello, "Ferrer ha recurrido al arbitraje del Ciadi como parte de los mecanismos habituales de resolución de disputas internacionales, en línea con lo previsto en los tratados de inversión. Se trata de un proceso estándar en este tipo de situaciones", indican desde la compañía.

"La reclamación se fundamenta en que Ecuador no ha dado a Ferrer un trato equitativo que le permita resolver una diferencia contractual con una empresa ecuatoriana", apuntan, consultados por el Observatorio de la Sanidad. "Pese a existir un laudo del CCI en favor de Ferrer, los tribunales ecuatorianos no lo han respetado, en procedimientos que adolecen de graves irregularidades".

Los portavoces de la compañía se niegan a comentar "aspectos económicos del caso, puesto que se trata de un procedimiento judicial en curso".

Así mismo, no se espera que la situación se resuelva pronto. "Los plazos dependen de los tiempos habituales de la institución y no hay previsión de novedades a corto plazo", indican desde la farmacéutica catalana.