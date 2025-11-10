Sanidad entregará un nuevo borrador del Estatuto Marco con medidas sobre jubilación anticipada y jornada laboral

Queda pendiente definir el modelo retributivo de la nueva reclasificación profesional, que pasará a organizar los grupos por números en vez de letras.

Ministerio de Sanidad y sindicatos están acercando posturas. O al menos, eso parece tras la reunión de este pasado jueves. En la cita se abordaron aquellos asuntos que para las organizaciones sindicales "son irrenunciables" (jubilación y jornadas laborales) para cerrar el borrador del nuevo Estatuto Marco (EM). No obstante, todavía queda por debatir el modelo retributivo de la nueva reclasificación profesional.

Tras la reunión, el equipo de Mónica García se ha comprometido a elaborar un nuevo borrador de la norma que matice estas cuestiones, según confirman fuentes de la negociación a este periódico. Esta propuesta se presentará en la próxima cita, que aún no tiene fecha.

En cuanto a los horarios, los sindicatos han propuesto que el máximo de horas laborales se aplique a todo tipo de jornada para evitar la sobrecarga de trabajo que sufren miles de profesionales.

En relación con esto, el departamento ha propuesto reducir la jornada máxima (la jornada ordinaria, complementaria y cualquier tipo de jornada) para que pase de 48 a 45 horas. Aún así, los sindicatos insisten en una jornada de 35 horas semanales.

Además, quieren que el EM defina bien qué se va a incluir en ese límite. Por ejemplo, si va a ser el resultado de la suma de la jornada complementaria y la ordinaria. O, si en el caso de las guardias se va a establecer un máximo de 17 horas y se introducirán ahí los descansos pre y post guardias.

Jubilación anticipada

A pesar de que los sindicatos son conscientes de que no se puede tratar la regulación de la jubilación anticipada en el Estatuto Marco (esto es competencia del Ministerio de Seguridad Social), sí que reclaman que el Sanidad tenga la iniciativa y negocie ya los requisitos para los futuros coeficientes reductores.

Cabe destacar que el departamento de Mónica García se comprometió a elaborar un estudio para determinar qué profesionales sanitarios sufren una penosidad y una toxicidad que les permitan acogerse a la jubilación anticipada.

Los sindicatos reiteran que no es suficiente que la Comisión de Recursos Humanos del SNS elabore los informes técnicos preceptivos de cara a su solicitud al Ministerio de Seguridad Social.

Para ellos, la elaboración de estos informes debe contar, al menos, "con la participación, del Ministerio de Sanidad y también de los sindicatos presentes en la negociación", aseguraron en un comunicado el pasado jueves 6 de noviembre.

En cualquier caso, la negociación está logrando sus frutos. según ha podido saber este periódico. Ambas partes están acercando posturas después de meses de tensión en los que parecía que se iba a paralizar la norma.

De hecho, fuentes cercanas a la negociación aseguran que ya se están logrando grandes avances en cuanto a la jubilación parcial y anticipada y la regulación del solape de jornada (el tiempo que hay entre un cambio de turno y otro).

Ahora queda una de sus mayores preocupaciones: el modelo retributivo de esa nueva clasificación profesional. En ese nuevo borrador, el Ministerio matizará lo relacionado con la reclasificación y otras cuestiones.

En concreto, las organizaciones reclaman, al menos, un acuerdo estatal que regule las retribuciones básicas y los trienios.

Cabe recordar que el nuevo Estatuto Marco establece una reclasificación de acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Sanitaria.

De esta manera, en vez de ordenar los grupos como A1, A2, B, C1 y C2, lo organiza por números: Grupo 8, Grupo 7, Grupo 6, Grupo 5 y Grupo 4. Desde los sindicatos reclaman al departamento que se aclare cómo va a ser el sistema retributivo en base a esta nueva clasificación.

Tras las movilizaciones de los sanitarios del 1 de octubre (nada que ver con la huelgas de los médicos, por cierto), el Ministerio decidió dar un paso adelante. El departamento decidió convocar tres reuniones monográficas para cerrar aquellos asuntos pendientes y lograr ese ansiado acuerdo. Ya se han celebrado dos de estas citas.

¿Qué pasará tras la última? Por el momento, fuentes de la negociación consideran precipitado que la norma se cierre en estas semanas, ya que todavía se tienen que definir muchos flecos que quedan pendientes. No obstante, ambas partes celebran el avance de dichos asuntos pendientes.