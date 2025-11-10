LactApp, la popular aplicación sobre lactancia que respaldó Pedro Sánchez, entra en concurso de acreedores

Fem Health, una empresa en proceso de constitución, ha presentado una oferta de 20.000 euros para adquirir LactApp, comprometiéndose a mantener a toda la plantilla y valorando principalmente sus activos intangibles.

En 2023, LactApp incrementó su facturación un 25,3% respecto al año anterior, alcanzando los 572.671 euros, pero esto no ha evitado la insolvencia.

La empresa ha recibido importantes subvenciones públicas, incluyendo más de 199.000 euros del Estado y más de 25.000 euros de la Generalitat de Cataluña, y fue citada como ejemplo por Pedro Sánchez en un acto sobre pymes.

LactApp, la popular aplicación de lactancia fundada en Barcelona en 2016, ha entrado en concurso de acreedores debido a problemas económicos, pese a su éxito de descargas y uso.

LactApp es una startup fundada en Barcelona en 2016 que lanzó una popular app sobre lactancia que miles de mujeres usan a diario. Más de un millón de teléfonos móviles se la han descargado y ha contado con el respaldo de varios miembros del Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez. Sin embargo, esta empresa pasa por importantes problemas económicos y se asoma al pozo de la quiebra.

Según ha podido saber el Observatorio de la Sanidad, LactApp está en concurso de acreedores. Así lo indica la información sobre liquidaciones concursales del Ministerio de Justicia. Fuentes de la startup confirman la situación concursal de la empresa pero no concretan las razones por las que se encuentra en esta situación.

En 2023 (último año del que hay información disponible en los registros mercantiles), LactApp facturó 572.671 euros, un 25,3% más que en 2022. Y en los últimos años ha contado con importantes subvenciones de las Administraciones Públicas: más de 199.000 euros del Estado (concretamente, de los ministerios de Ciencia y de Función Pública) y más de 25.000 de la Generalitat de Cataluña.

Una de estas ayudas públicas estaba relacionada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, puso LactApp como ejemplo de pyme que "explora las nuevas tecnologías aplicadas a las ciencias de la vida" en un acto sobre pymes, celebrado en octubre de 2024.

Antes, en 2021, las cofundadoras de LactApp, Maria Berruezo y Alba Padró, se reunieron con la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Precisamente, Berruezo es co-CEO de la compañía y una de las dos representantes españolas del comité de expertos de la agencia de la ONU Unitar que asesora en la Iniciativa Mundial de Educación en Lactancia Materna.

Las cofundadoras de LactApp, Maria Berruezo y Alba Padró. -

La app cuenta con más de 50.000 usuarias activas y tiene más de 100.000 consultas semanales, según indica la empresa en su página web. Está diseñada para resolver dudas y problemas relacionados con la lactancia y la maternidad, ofreciendo consultas personalizadas, seguimiento del bebé, tests para tomar decisiones y planes personalizados para la vuelta al trabajo. Sirve como una suerte consultorio virtual.

La empresa también tiene una academia y ofrece formación para profesionales sanitarios, incluido un posgrado universitario.

Nada de esto ha permitido que LactApp eluda la insolvencia y el concurso de acreedores. Con todo, ya hay una oferta vinculante en el horizonte.

Se trata de la de Fem Health, una empresa que "a fecha actual se encuentra en procedimiento de constitución", según la propuesta de adquisición que ha planteado y a la que ha tenido acceso este periódico.

Ofrece 20.000 euros por LactApp, con el compromiso de mantener a toda la plantilla. Con esta cifra, valora sobre todo los activos intangibles: "nombre comercial, fondos de comercio, dominio y aplicaciones informáticas. Así como elementos materiales propiedad de la sociedad, que deben considerarse prácticamente inexistentes".