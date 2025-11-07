El Gobierno niega la financiación pública a Ozempic para perder peso por su "impacto presupuestario"

El Ministerio de Sanidad ya tomó medidas para restringir el uso de Ozempic fuera de la diabetes y elevó su precio cuando se compra para otras indicaciones.

Actualmente, ningún medicamento para perder peso, como Wegovy o Mounjaro, cuenta con financiación pública en España, pese a estar disponibles en el mercado.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos argumenta que financiar Ozempic para adelgazar tendría un alto impacto presupuestario y afectaría la sostenibilidad del gasto farmacéutico público.

El Gobierno ha decidido no financiar el medicamento Ozempic para la pérdida de peso, limitando su financiación solo a pacientes con diabetes tipo 2.

La semaglutida de Novo Nordisk (conocida sobre todo por su nombre comercial, Ozempic) cuenta con financiación pública cuando los usen pacientes que tengan diabetes tipo 2. Y, aparentemente, este seguirá siendo el único uso financiado que habrá para este fármaco en España, puesto que el Gobierno descarta pagar su uso en otras indicaciones.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos así lo acordó en la última reunión de septiembre. El órgano (que incluye a los ministerios de Sanidad, Hacienda, Economía e Industria, así como a varias autonomías) revisó las alegaciones que había presentado Novo Nordisk a favor de la financiación de semaglutida para perder peso, que con esta indicación recibe el nombre comercial de Wegovy.

Pero la Comisión acuerda "proponer a la Dirección General de Farmacia la no aceptación de las alegaciones y, por tanto, la no inclusión de este medicamento en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud".

Para ello, la Comisión de Precios alega "criterios de racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud".

De hecho, tal y como recoge el texto, estos son "criterios legalmente establecidos para la financiación selectiva y no indiscriminada de medicamentos necesaria para continuar asegurando una prestación farmacéutica sostenible, dado el crecimiento continuado" de esta partida de gasto.

De esta manera, en España continúa sin haber medicamentos para perder peso que estén financiados por las Administraciones Públicas.

Pese a que ya hay varios productos con esta indicación en el mercado español (además de Wegovy está Mounjaro, de Lilly), ninguna de estas opciones cuenta con financiación estatal.

Cabe recordar que hace unos meses, el Ministerio de Sanidad tomó medidas en el caso de Ozempic.

Hace tiempo que este medicamento viene sufriendo problemas de suministro debido a su compra masiva en las farmacias para, precisamente, su uso no financiado: la pérdida de peso.

Por ello, el Gobierno decidió elevar su precio cuando no se adquiera para la indicación en la que semaglutida está financiada (que tiene que aparecer en la receta médica correspondiente, es un medicamento de prescripción).

Con todo, ya en octubre, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps ) desactivó la alerta por incidencias en el suministro de la semaglutida inyectable que se habían concatenado en los últimos años.