Los sindicatos piden a Sanidad que acelere los plazos de la jubilación anticipada aunque no se trate en el Estatuto Marco

Los sindicatos insisten en reducir el máximo de horas laborales para todo tipo de jornadas y generalizar la jornada de 35 horas semanales en todos los servicios de salud.

Reclaman que la jubilación parcial se regule en el articulado principal de la norma y que los sustitutos sean personal fijo mediante OPE.

Piden que la elaboración de los informes técnicos sobre jubilación cuente con la participación tanto del Ministerio de Sanidad como de los sindicatos.

Los sindicatos han solicitado al Ministerio de Sanidad que acelere los trámites para la jubilación anticipada del personal sanitario, aunque no pueda incluirse en el Estatuto Marco.

Poco a poco parece que las aguas se van amansando. Los sindicatos han pedido a Sanidad que, al menos, lidere los plazos de jubilación anticipada, aunque no se pueda incluir en el Estatuto Marco.

Sanidad y los sindicatos sanitarios han tenido una de sus últimas reuniones monográficas para abordar aquellos asuntos que todavía quedan pendientes (jubilación anticipada, retribuciones y regulación de la jornada laboral). Y según fuentes de la negociación, se ha observado un mejor clima entre la administración y los trabajadores sanitarios.

Las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han insistido en que no es suficiente que la Comisión de Recursos Humanos del SNS elabore los informes técnicos preceptivos de cara a su solicitud al Ministerio de Seguridad Social.

Según piden, en la elaboración de estos informes se debe contar, al menos, "con la participación, del Ministerio de Sanidad y también de los sindicatos presentes en la negociación", aseguran en un comunicado.

Además, "inciden en que el inicio del procedimiento debe ser iniciativa del departamento a través de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde están presentes las comunidades y el Ministerio".

"La pretensión de las organizaciones sindicales presentes es acelerar los trámites para poder acceder a este tipo de jubilación en el mínimo plazo posible", aseguran.

En la reunión de hoy también se ha abordado la jubilación parcial. Los sindicatos reclaman que, en lugar de en una disposición adicional, se recoja en el articulado de la norma. Además de que el personal sustituto de una jubilación parcial se ajuste a la regulación general de la Seguridad Social y pueda ser cubierta con personal fijo en una inmediata OPE, tal y como exige la norma estatal.

Jornada laboral

Por otro lado, los sindicatos han propuesto que el máximo de horas laborales se aplique a todo tipo de jornada para evitar la sobrecarga de trabajo que sufren miles de profesionales.

Es decir, la propuesta consiste en reducir el límite máximo de jornada laboral, incluyendo nuevo cómputo en la jornada ordinaria, complementaria y cualquier otro tipo de jornada que pueda realizar el profesional.

Así, las organizaciones sindicales han pedido que quede claro que en dicho límite máximo se incluyan todos los tipos de jornada. En definitiva, lo que buscan es que la jornada laboral se organice de manera “más racional y saludable” para evitar abusos.

Desde el Ministerio se ha propuesto incorporar en el nuevo redactado de la norma el solape de jornada (a la hora de los descansos). Algo que se ha valorado positivamente por parte de los sindicatos, aunque estos han hecho algunas matizaciones al objeto de que las administraciones que aún no lo han implantado en su servicio de salud, un total de siete, lo hagan lo más pronto posible.

En lo que respecta la jornada de trabajo, las organizaciones sindicales han insistido en la necesidad de que se generalice la jornada de 35 horas semanales, algo que todavía no ocurre en cinco servicios de salud.