Sanidad suprimirá los importes máximos para mascarillas y test de Covid, que volverán a tener precios libres

Sanidad mantiene la posibilidad de volver a intervenir los precios en caso de necesidad, pero considera que el control ya no es necesario en el contexto actual.

La decisión se basa en que los precios actuales de estos productos ya son inferiores a los máximos fijados y no se prevén problemas de desabastecimiento o incrementos significativos de demanda.

Durante la pandemia, el Gobierno impuso límites de precio a estos productos debido a la escasez y al aumento de la demanda, con mascarillas y test alcanzando precios muy elevados.

El Ministerio de Sanidad eliminará los precios máximos fijados para mascarillas, geles hidroalcohólicos y autotest de Covid, permitiendo que estos productos vuelvan a tener precios libres en el mercado.

Las mascarillas quirúrgicas e higiénicas desechables, los geles hidroalcohólicos y los test de Covid volverán a tener precio libre. El Ministerio de Sanidad prepara una orden para suprimir el importe máximo para estos productos que aplicó con motivo de la pandemia de Covid y que todavía está vigente.

La falta de proveedores y la escasez de material entre los mayoristas llevó a que el precio de numerosos productos de protección ante la Covid se disparara en el primer año de pandemia. Por ejemplo, las mascarillas higiénicas y quirúrgicas desechables, cuyo uso fue obligatorio en numerosas circunstancias y cuyo coste superaba en muchas ocasiones los dos euros por unidad.

El Ministerio de Sanidad, por entonces bajo el mandato de Salvador Illa, decidió poner límite a la situación e impuso precios máximos a estos productos de venta libre en farmacias y otros establecimientos. Particularmente a las mascarillas quirúrgicas e higiénicas, cuyo precio máximo quedó fijado en los 96 céntimos por unidad, un tope que luego bajó hasta los 0,62 euros.

Por otro lado, la proliferación del virus llevó a que se tomara la misma medida en 2022 con los autotest de diagnóstico de Covid, que también empezaron a escasear en las farmacias. Por ello, en enero se decidió imponerles un precio máximo de 2,95 euros.

Estas medidas intervencionistas fueron muy protestadas por el sector sanitario, que demandaba acciones para mejorar el suministro (una fórmula más natural de moderar los precios).

Sin embargo, estas medidas tienen un contexto muy concreto: el de la pandemia de Covid. Pese a que el coronavirus se ha quedado, el Gobierno decretó el final de la crisis sanitaria en julio de 2023.

Ahora, en el borrador de orden que ha publicado el Ministerio de Sanidad, el Ejecutivo reconoce que mantener el control de precios no tiene sentido.

"Se estima que no se producirá ningún efecto apreciable sobre el colectivo de consumidores y usuarios por cuanto los precios actuales de los productos a los que se refiere esta disposición son en algunos casos ya inferiores a los precios máximos que en su momento se fijaron", indica el departamento que dirige Mónica García en el impacto normativo de la norma.

Además, "no se prevé ninguna situación de desabastecimiento de estos productos que anticipe, ni siquiera remotamente, un descenso de la oferta o aumento de la demanda que perjudique los intereses de estos colectivos".

De hecho, a día de hoy, el precio de una mascarilla quirúrgica desechable está entre los 0,03 euros y los 0,15, muy por debajo del límite legal todavía impuesto.

Así, la orden en cuyo borrador trabaja Sanidad (que está en audiencia pública) suprimirá la intervención de precios (es decir, tanto la orden original como disposiciones posteriores) y liberará a productores y establecimientos (especialmente farmacias) de tener que limitarlos.

Con todo, en el texto, Sanidad avisa: "Permanece intacta la posibilidad de intervención de los precios de los productos" sanitarios no sujetos a prescripción médica y de fijar "el importe máximo de venta al público".