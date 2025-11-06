PharmaMar recibe 9 millones de euros de su socio Johnson & Johnson por el hito comercial de Yondelis

PharmaMar también ha recibido recientemente un pago de Jazz Pharmaceuticals tras la aprobación de Zepzelca como tratamiento de primera línea para cáncer de pulmón en adultos, y ha solicitado su comercialización en Europa.

Yondelis está aprobado en más de 70 países para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos y en algunos también para cáncer de ovario; en EE.UU. se autorizó en 2015.

Este es el tercer pago por hitos comerciales que la farmacéutica española obtiene de Johnson & Johnson gracias al acuerdo de licencia para la comercialización de Yondelis.

PharmaMar ha recibido 8,6 millones de euros de Johnson & Johnson tras alcanzar un hito comercial relacionado con Yondelis en Estados Unidos.

El Grupo PharmaMar ha recibido un pago de 8,6 millones de euros (10 millones de dólares) de Johnson & Johnson, al alcanzar un hito comercial establecido en el acuerdo de licencia relativo a Yondelis (trabectedina) en Estados Unidos.

Se trata del tercer pago por hito comercial que ha recibido por parte de la compañía americana.

En agosto de 2019, la farmacéutica española firmó un nuevo acuerdo de licencia con J&J que reemplazó el de 2001 bajo el cual Johnson & Johnson se reservaba el derecho de vender y distribuir con carácter exclusivo trabectedina en Estados Unidos.

Ahora, el medicamento está aprobado en más de 70 países para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos y también en algunos de estos países para cáncer de ovario. En Estados Unidos se autorizó en 2015.

Hace más o menos dos años, la compañía introdujo el fármaco en el mercado europeo.

Este pago se suma al recibido recientemente por su socio Jazz Pharmaceuticals, por el hito de la aprobación de Zepzelca (lurbinectedina) en combinación con atezolizumab (Tecentriq) como tratamiento de primera línea contra el cáncer de pulmón en adultos.

Hasta ahora, Zepzelca estaba autorizado en Estados Unidos sólo para el tratamiento en segunda línea, es decir, en pacientes que habían recaído tras recibir quimioterapia.