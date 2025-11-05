Sanidad se vuelve a reunir con los sindicatos este jueves para abordar el Estatuto Marco y la Ley del Medicamento

El Ministerio de Sanidad mantiene reuniones monográficas con los sindicatos para cerrar aspectos pendientes del Estatuto Marco, en un contexto de protestas y convocatorias de huelga en el sector.

El Sindicato de Enfermería SATSE insta a la aprobación urgente de la Ley del Medicamento y destaca avances como el reconocimiento de la capacidad de prescripción de enfermeras y fisioterapeutas.

La reunión también abordará el proyecto de Ley de los Medicamentos y productos sanitarios, que ha recibido miles de alegaciones y cuya tramitación se ha retrasado por su complejidad.

Sanidad y los sindicatos retoman este jueves las negociaciones sobre el Estatuto Marco, centradas en la jubilación parcial, anticipada y jornadas laborales.

Vuelta al ruedo. Los sindicatos y Sanidad retoman las negociaciones sobre el Estatuto Marco dos semanas después de que el departamento les solicitara unas propuestas concretas para tratar la jubilación parcial y anticipada, así como las jornadas de trabajo. Y, además, esta reunión trae novedades.

La cita se efectuará el próximo jueves 6 de noviembre y se espera que las organizaciones sindicales y el departamento debatan más sobre esos borradores para conseguir el ansiado acuerdo que buscan.

De manera independiente al Estatuto Marco, también se va a abordar el proyecto de Ley de los Medicamentos y productos sanitarios en el que está trabajando el departamento y en el que también se han implicado los sindicatos, según confirman fuentes cercanas a la negociación a este periódico.

Se esperaba que la norma se aprobara en el mes de septiembre, pero debido a su alta complejidad y al elevado número de alegaciones que han recibido, el proceso se ha demorado.

"Ha habido 9.000 filas de Excel de alegaciones y ya estamos en la parte final", explicaba hace unas semanas César Hernández, director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia del Ministerio de Sanidad, para justificar la dilatación de los plazos.

También, hace unos días, el Sindicato de Enfermería (SATSE), instaba al Ministerio de Sanidad a dar luz verde "cuanto antes" a esta norma.

Además, hacía un llamamiento a los partidos políticos para que no prolonguen más el proceso parlamentario y consensúen una legislación que "beneficie" tanto a los pacientes como al sistema de salud.

SATSE, que propuso distintas mejoras a la norma durante su fase de información pública, confía en contar con la Ley en las próximas semanas y que pueda así llevarse al Congreso de los Diputados antes de que finalice el año, aseguraba el pasado miércoles 29 de octubre en un comunicado.

El Sindicato señaló que el redactado de la ley conocido hasta el momento conlleva beneficios para las personas y el funcionamiento del sistema sanitario, como encuadrar a enfermeras y fisioterapeutas al mismo nivel que otros colectivos sanitarios y reconocerles como “profesionales con capacidad de prescripción con todas las garantías en su ámbito de competencia”.

Estatuto Marco

Cabe destacar que el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo una serie de reuniones "monográficas" para abordar ciertos aspectos que quedan pendientes del nuevo borrador del Estatuto Marco. Unas peticiones que para los sindicatos sanitarios son irrenunciables (jubilación, retribuciones de la nueva reclasificación profesional y jornadas laborales).

Exactamente, el departamento que dirige Mónica García se comprometió a tener tres citas más con las organizaciones sindicales después de que estos realizaran sucesivas manifestaciones en contra del nuevo borrador.

A estas reuniones, se les suma el futuro incierto que le espera a Sanidad tras las próximas convocatorias sucesivas de huelga de médicos y de técnicos de auxiliar de enfermería (TCAEs).