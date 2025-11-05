Jakobs (Philips), sobre los aranceles: "Nos adaptamos, pero los sistemas sanitarios ya están sometidos a bastante presión"

Philips ha invertido 150 millones de dólares en una nueva planta en Estados Unidos y sigue apostando por la inteligencia artificial en todos sus productos sanitarios, destacando soluciones innovadoras como el sistema de guiado 3D para cirugía cardíaca.

A pesar de una ligera caída en las ventas, los pedidos de nuevos productos de Philips han crecido un 8% en el último trimestre y la compañía ha logrado ahorrar 222 millones de euros mediante medidas de productividad.

Philips afronta la presión de los aranceles internacionales reforzando su cadena de suministro y manteniendo la agilidad de su negocio, según su CEO, Roy Jakobs.

La multinacional Philips es uno de los grandes gigantes mundiales de tecnología, aunque en los últimos años está concentrando sus esfuerzos en el ámbito sanitario, especialmente en los aparatos dedicados al diagnóstico. Con todo, igual que al resto de las grandes compañías, la guerra comercial y arancelaria amenaza sus cuentas.

Sin embargo, Roy Jakobs, CEO de Philips, se muestra confiado en este escenario. En un encuentro con periodistas y consultado por EL ESPAÑOL e Invertia, afirma que "el tiempo, y creo que este tercer trimestre, demuestra que Philips puede adaptarse a este cambio".

Jakobs se refiere a los más recientes resultados de la compañía, los del tercer trimestre. Pese a que las ventas se han resentido entre enero y septiembre (se han quedado en los 12.736 millones de euros, 200 millones menos que hace un año), los pedidos de nuevos productos de Philips se han elevado un 8% al mismo tiempo.

Con todo, recuerda que todo lo que las compañías se gastan en aranceles (ya sea en dólares o en yuanes) "no se destinará a los pacientes. Los sistemas sanitarios ya están sometidos a bastante presión como para recibir la presión adicional de los aranceles".

Para abordar el desafío que suponen los nuevos aranceles (que ya hace tiempo que, en el sector de la tecnología sanitaria, se aplican en China), Jakobs indica que Philips ha "fortalecido los fundamentos, tanto en la cadena de suministro como en la agilidad de nuestro negocio para responder a este tipo de cambios".

"Nos centramos en lo que podemos controlar", añade. "Hemos logrado generar un gran volumen de pedidos y hacer ventas en todo el mundo. Tenemos capacidad para adaptarnos y hacerlo con rapidez".

"Esto demuestra la resiliencia de nuestra cadena de suministro", indica Jakobs, que al mismo tiempo, apunta: "Incluso hemos mitigado los costes adicionales mediante medidas sólidas de productividad".

Ahorros

De hecho, la compañía, con estas medidas, se ha ahorrado unos 222 millones de euros en el actual trimestre. En total, este año Philips espera obtener ahorros por valor de 800 millones de euros en productividad.

Por otro lado, y ante los aranceles de la Casa Blanca, Philips ha puesto en marcha nuevas inversiones en Estados Unidos. "Tenemos una adicional de 150 millones de dólares en Ridgeville (Carolina del Sur) para consolidar nuestra presencia en ese país, al igual que hicimos anteriormente con China".

Roy Jakobs, CEO de Philips. PHILIPS.

El directivo también destaca la orientación de todos los productos nuevos de Philips en tecnología sanitaria hacia la inteligencia artificial (IA).

"De hecho, no hay ninguno que lancemos hoy en día que no incorpore IA como parte de su valor añadido", indica Jakobs. "Un ejemplo de ello es el lanzamiento del aparato de ultrasonido Transcend, que cuenta con una importante contribución de 26 motores de inteligencia artificial que reducen el tiempo de escaneo en un 60%".

Inteligencia artificial

"El desarrollo de módulos de IA se realiza con datos de pacientes", convenientemente anonimizados. "Además, en la mayoría de los casos, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes y desarrollamos soluciones conjuntamente".

"Desarrollamos nuestra propia IA, pero también integramos aplicaciones de IA elaboradas por nuestros clientes", recuerda.

Un camino que va a continuar. En dos semanas, Philips lanzará un sistema de guiado, respaldado con la IA, que apoyará a los médicos en la reparación de una válvula mitral con insuficiencia sin necesidad de operar a corazón abierto: uno de los procedimientos cardíacos más complejos.

El dispositivo, diseñado en colaboración con Edwards Lifesciences y con el nombre de Device Guide, ha sido presentado en exclusiva a medios de comunicación en el Campus de Best de la compañía, en Eindhoven.

Hasta ahora, esta cirugía sólo se podía hacer con rayos x bidimensionales y ultrasonidos. El dispositivo de Philips crea, con estas fuentes, un mapa 3D dentro del corazón que funciona como copiloto de los cirujanos en el quirófano.