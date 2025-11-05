El ERE de Unilabs afecta a 143 empleados y fija una indemnización de 30 días por año trabajado

Personas haciendo cola para acceder a una prueba de Covid-19 en un centro de Unilabs. Jesús Hellin / Europa Press

Finalmente, el expediente de regulación de empleo (ERE) de Unilabs, que adelantó el Observatorio de la Sanidad, conllevará el despido de 143 empleados en la Comunidad de Madrid. La compañía ha acordado con los trabajadores que la indemnización quede fijada en los 30 días por año trabajado, con un tope de 22 mensualidades.

Así, de acuerdo con un comunicado de UGT Servicios Públicos Madrid, el ERE afecta a un total de 143 empleados, entre el laboratorio de análisis clínicos y el de anatomía patológica. Con todo, se han ofertado siete recolocaciones en otros centros de trabajo del mismo grupo empresarial que "se resolverán en los próximos días".

Para el sindicato, la indemnización acordada "supone una importante mejora sobre los despidos objetivos, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas trabajadoras cuenta con una antigüedad alta".

"La negociación de este ERE ha sido ardua y agotadora, aunque la representación de las personas trabajadoras junto con los asesores jurídicos de UGT han hecho muy buen trabajo, con la única finalidad de conseguir unas mejores condiciones en las indemnizaciones para los irremediables despidos", ha defendido la organización sindical.

Por su parte, CCOO, también presente en la negociación, ha lamentado "profundamente" la pérdida de empleo que este proceso conlleva.Pero ha valorado "positivamente" que se haya logrado mejorar "significativamente" las condiciones de salida respecto a los mínimos establecidos por la normativa legal.

Otros avances han sido la conversión de contratos temporales en indefinidos, que percibirán "en todo caso" una indemnización mínima de 500 euros y la posibilidad de que los trabajadores se incorporen a un programa de recolocación externa de nueve meses de duración, dirigido a la "totalidad" de la plantilla afectada.