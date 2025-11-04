Pfizer logra unos beneficios de 8.173 millones de euros hasta septiembre, un 24% más

Pfizer ha logrado un beneficio neto de 8.173 millones de euros (9.419 millones de dólares) hasta septiembre, un 24% más que el mismo periodo del año anterior, mientras que la cifra de negocio retrocedió un 2%, hasta los 39.066 millones de euros (45.022 millones de dólares).

No obstante, la farmacéutica estadounidense ha reducido su beneficio en el tercer trimestre. Así, ha registrado un beneficio neto atribuido de 3.073 millones de euros (3.541 millones de dólares) en el tercer trimestre del año, lo que representa un retroceso del 21% respecto del resultado contabilizado por la empresa en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Las cuentas del tercer trimestre de Pfizer asumen un impacto adverso de 1.171 millones de euros (1.350 millones de dólares) por gastos de investigación y desarrollo en curso en relación con un acuerdo de licencia con 3SBio.

De su lado, la cifra de negocio de la farmacéutica entre julio y septiembre alcanzó los 14.451 millones de euros (16.654 millones de dólares), un 6% por debajo de los ingresos anotados por Pfizer en el tercer trimestre de 2024.

Pfizer, como ha informado en un comunicado, sigue confiando en que sus ingresos anuales oscilarán en un rango de 52.930 y 55.533 millones de euros (61.000 a 64.000 millones de dólares).

Mientras tanto, ha mejorado por segundo trimestre consecutivo la previsión de beneficios por acción diluidos, ajustados a un rango de 3 a 3,15 dólares, por encima de la anterior horquilla de 2,90 a 3,10 dólares.