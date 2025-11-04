El Ministerio de Sanidad envía un requerimiento a las CCAA del PP para que entreguen sus datos de cribados de cáncer

El requerimiento se suma a otras iniciativas similares del Ministerio, como la solicitud de registro de objetores de conciencia al aborto, y persigue mejorar la equidad y cohesión del sistema de salud.

Sanidad fundamenta la petición en la normativa vigente y destaca la importancia de contar con datos homogéneos y actualizados para evaluar los programas de cribado a nivel nacional.

La ministra Mónica García ha advertido que, si en un mes no reciben la información solicitada, impulsarán un contencioso-administrativo para obligar a las comunidades a facilitar los datos.

El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que remitan los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

El Ministerio de Sanidad no cede a las presiones del Partido Popular. García ha remitido un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que entreguen, a la mayor brevedad, los indicadores disponibles de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

Así lo ha comunicado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

"Si no recibimos esa información en un plazo, impulsaremos un contencioso-administrativo que obligará a las administraciones a que faciliten los datos de esos indicadores. Tienen un mes para enviarnos toda esa información", ha señalado García.

Como ha anunciado García, esta petición se fundamenta en el marco normativo vigente y responde a la necesidad de disponer de datos homogéneos y actualizados que permitan evaluar de forma efectiva dichos programas en el conjunto del territorio nacional.

El requerimiento se realiza bajo el amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como paso previo ante posibles incumplimientos en el suministro de información esencial para la vigilancia en salud pública.

Además, como ha recordado la ministra, las leyes que rigen el Sistema Nacional de Salud —Ley 14/1986, Ley 16/2003 y Ley 33/2011— atribuyen a Sanidad competencias en materia de coordinación general, evaluación y vigilancia en salud pública.

Entre ellas, se encuentra la responsabilidad de "velar por la protección de la salud" y garantizar que los sistemas de información sean homogéneos, oportunos y útiles para la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional.

La Ley General de Salud Pública establece (que actualmente está en marcha), además, que las autonomías deben asegurar el cumplimiento de los requisitos de vigilancia y proporcionar la información solicitada por las autoridades sanitarias, con la desagregación y periodicidad necesarias.

Como ha informado Sanidad en el caso de no disponer aún de todos los indicadores, se solicita que se remita, al menos, la información disponible hasta la fecha, o aquellos indicadores que se emplean actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

Algunas comunidades autónomas ya han mandado dichos datos o han comunicado que están trabajando para su envío.

De esta manera, "la evaluación sistemática de los programas de cribado, coordinada a través del Consejo Interterritorial del SNS, permite mejorar la cohesión técnica, corregir desigualdades y reforzar la equidad en salud en todo el territorio", ha señalado García.

Consenso

Así, la ministra ha recordado que el pasado mes de abril se aprobó por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS). Y este documento establece los objetivos, indicadores y criterios técnicos necesarios para la evaluación de los programas de cribado.

Cabe recordar que este requerimiento se suma a los que ya envió el Ministerio a las autonomías que todavía no habían tramitado su registro de objetores de conciencia al aborto.

La Comunidad de Madrid rechazó crear ese registro, por lo que García le ha vuelto a recordar a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "que le quedan dos semanas para remitir los datos porque si no el Ministerio iniciará las acciones legales que sean pertinentes".