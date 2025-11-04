Grifols obtiene unos beneficios de 304 millones de euros hasta septiembre, un 245% más

La ratio de deuda de Grifols se redujo a 4,2 veces y la posición de liquidez aumentó a 1.475 millones de euros al cierre de septiembre.

El EBITDA hasta septiembre fue de 1.358 millones de euros, con un margen del 24,5%, impulsado por el crecimiento del negocio y la reducción de costes.

Grifols obtuvo un beneficio neto de 304 millones de euros hasta septiembre, un 245% más que en el mismo periodo del año anterior.

Grifols continúa mejorando sus beneficios. La farmacéutica catalana ha ganado 304 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un aumento del 245% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Tal y como ha comunicado la compañía, el beneficio neto acumulado se vio impulsado por el beneficio neto en el tercer trimestre, que alcanzó los 127 millones de euros, un incremento del 146%, en línea con el trimestre anterior.

El EBITDA hasta septiembre se situó en 1.358 millones de euros, con un margen del 24,5%, respaldado por un tercer trimestre en el que alcanzó los 482 millones de euros, un 8,8% más respecto al del mismo periodo del año anterior, y con un margen del 25,8%.

El flujo de caja libre (antes de fusiones y adquisiciones y antes de dividendos) alcanzó los 203 millones de euros en el tercer trimestre.

Esto se traduce en 188 millones de euros en los primeros nueve meses del año.

"El resultado representa una mejora interanual de 257 millones de euros, impulsada principalmente por el crecimiento del EBITDA, la reducción del CAPEX y los menores costes financieros", ha añadido la empresa en un comunicado.

Franquicias

Las franquicias de alpha-1 y Specialty proteins son las que demostraron un avance mantenido. Por otro lado, el negocio de Diagnostic mantiene un desempeño estable.

En concreto, la unidad de Diagnostic generó ingresos de 479 millones de euros durante los primeros nueve meses del año, lo que representa un incremento del 1,4% cc, impulsado principalmente por las soluciones de tipaje sanguíneo (BTS por sus siglas en inglés) en EE. UU. y Europa, y respaldado por el cribado molecular de donantes (MDS por sus siglas en inglés) en países clave.

Por otro lado, la ratio de deuda se situó a cierre de septiembre en 4,2 veces, frente a las 5,1 veces del mismo momento de 2024, al tiempo que la posición de liquidez aumentó hasta lo 1.475 millones.