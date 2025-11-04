La farmacéutica semipública Terafront Farmatech lanzará su plan estratégico antes de 2026

La inversión total prevista podría alcanzar los 220 millones de euros si las aportaciones de los socios se incrementan en el futuro.

El objetivo principal del plan estratégico será desarrollar y llevar al mercado español terapias avanzadas, en línea con el propósito fundacional de la compañía.

Pocas novedades ha habido sobre la empresa farmacéutica semipública Terafront Farmatech desde que se fundó en 2024 de la mano del Gobierno, Rovi e Insud Pharma. Sin embargo, esto va a cambiar este mismo 2025.

Según ha podido saber el Observatorio de la Sanidad, Terafront presentará su plan estratégico en las próximas semanas, antes de que acabe el año. Un plan que tendrá como objetivo, entre otras cuestiones, el propósito con el que se creó: desarrollar y llevar al mercado español terapias avanzadas.

Cabe recordar el objetivo es que estos fondos se vayan invirtiendo en los proyectos que desarrolle Terafront. Y podrán alcanzar los 220 millones de euros (aunque para ello, Gobierno, Rovi e Insud tendrán que elevar sus aportaciones).

La última novedad que se conoció sobre Terafront fue la designación de Miguel Mulet Parada como consejero delegado de la compañía, a finales de 2024.

De hecho, desde entonces, tenía como objetivo la valoración de distintas terapias avanzadas candidatas a entrar en el porfolio de Terafront y la selección definitiva de aquellas cuyo proceso de desarrollo se iniciaría. Cuestiones que se abordarán en el plan estratégico del laboratorio semipúblico.