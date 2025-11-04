Atrys vende su filial de prevención de riesgos laborales Aspy a Echevarne por 145 millones de euros

Tras la desinversión, la tasa de crecimiento orgánico proforma de la cifra de negocios de Atrys aumentará del 8,2% al 13,4% en los últimos doce meses.

La operación permitirá a Atrys centrarse en diagnóstico y tratamiento médico de precisión, reducir su deuda financiera y reforzar su expansión internacional.

El acuerdo incluye un pago adicional de hasta cinco millones de euros si el comprador revende el activo por un importe superior dentro del año siguiente al cierre.

La multinacional española Atrys Health ha acordado la venta de su filial de prevención de riesgos laborales Aspy Global Servicies al Grupo Echevarne por 145 millones de euros.

El acuerdo contempla, además, un pago contingente de hasta cinco millones de euros en caso de que el comprador transmita el activo a un tercero dentro del año siguiente al cierre por un importe superior al acordado, así lo ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El cierre de la operación está sujeto a la autorización de los organismos reguladores y a la aprobación de la Junta General de Accionistas, cuya convocatoria se realizará en los próximos días.

El cierre se efectuará en el primer trimestre de 2026. La desinversión del área de prevención permite a Atrys concentrar recursos en sus negocios de diagnóstico y tratamiento médico de precisión, reforzar su solidez financiera y acelerar el crecimiento orgánico centrándose en las áreas de negocio donde ostenta posiciones de liderazgo y registran mayor potencial de rentabilidad.

Los fondos obtenidos de esta venta se destinarán a la reducción de la deuda financiera del Grupo, con lo que se espera un ahorro anual en gastos financieros de alrededor de 13 millones de euros.

Excluyendo el área de prevención (ASPY) del perímetro del Grupo Atrys, la cifra de negocios proforma de los últimos doce meses ascenderá a 142,5 millones de euros y el EBITDA ajustado del Grupo a 28,0 millones de euros.

La tasa de crecimiento orgánico proforma de la Cifra Negocios en los últimos doce meses pasará del actual +8,2% al +13,4%.

"Esta operación refuerza nuestro balance y nos permite focalizarnos en las áreas de negocio donde contamos con una clara ventaja competitiva y mayor tracción de crecimiento", ha señalado Marian Isach, consejera delegada de Atrys.

Y así, ha añadido que con un menor coste financiero y una estructura más ligera, acelerarán la inversión e innovación, reforzando a la vez la expansión internacional.

"ASPY ha sido clave en la evolución del grupo y apoyaremos una transición ordenada. Esta desinversión abre una nueva etapa para Atrys, más focalizada y con mejor perfil de crecimiento", ha añadido Isach.