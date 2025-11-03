Sanidad lanza un licitación de 1.700 millones para 25 lotes de vacunas, las del tétanos y hepatitis b entre ellas

Las empresas interesadas tienen hasta el 11 de noviembre para presentar ofertas; los gastos de publicidad serán asumidos por los adjudicatarios y se seleccionarán hasta cinco licitadores por lote según criterios económicos y técnicos.

Entre los lotes destacan grandes partidas para vacunas contra el virus del papiloma humano, meningococo, rotavirus, varicela y hepatitis A, además de lotes menores para rabia, fiebre tifoidea, cólera, herpes zóster y dengue.

El contrato contempla la adquisición de 12,5 millones de dosis para la Administración General del Estado, Ceuta, Melilla y varias comunidades autónomas, con una duración de hasta cuatro años.

El Ministerio de Sanidad ha lanzado un megaconcurso público de 1.693 millones de euros para la compra de 25 lotes de vacunas para la hepatitis B, el tétanos, el sarampión, entre muchas otras.

De esta manera, el plazo de duración del acuerdo marco será de dos años a partir de su formalización y podrá ser objeto de dos prórrogas de un año cada una, no superando en ningún caso el plazo máximo de cuatro.

Las empresas que quieran optar a esta licitación tienen hasta el 11 de noviembre como plazo máximo para presentar la oferta.

Este megacontrato se enmarca dentro del acuerdo marco para la adquisición de las vacunas del calendario de vacunación y otras inmunizantes, lo que supone un total de 12,5 millones de dosis.

En este contrato, como específica el Ministerio, el precio base se determina mediante precios unitarios máximos sin IVA. Es decir, el importe de una dosis de vacuna y producto inmunizante; excepto para los lotes 8, vacuna frente a hepatitis B de alta carga/adyuvada para determinados grupos de riesgo, y 18, vacuna frente a rotavirus, en los que se fija un precio base máximo por pauta completa según ficha técnica.

El primer lote corresponde a un contrato por valor de 30 millones de euros para vacunas frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis inactivada y Haemophilus influenzae tipo b conjugada. El segundo por 10 millones contra la difteria, tétanos, tosferina acelular y poliomielitis inactivada.

Megalotes

También, hay megalotes de 52 millones de euros que incluyen vacunas frente al virus del Papiloma Humano (VPH); de 42 millones frente al virus respiratorio sincitial; de 67 millones de euros una vacuna contra el meningococo; 48 millones frente al rotavirus; otro lote de 19 millones para la varicela, sarampión, rubéola y parotiditis y de 12 millones para la hepatitis A en adultos.

También, hay lotes con un valor más bajo para vacunas contra la rabia, fiebre tifoidea, el cólera, herpes zóster o el dengue.

Empresas

Los gastos de anuncios de licitación, que se publiquen en cualquier medio de difusión, estarán a cargo de las empresas seleccionadas. El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación serán de 3.000 euros, a distribuir proporcionalmente entre los distintos adjudicatarios.

Por otro lado, el órgano de contratación propone por cada uno de los lotes la selección de cinco licitadores, siempre que sea posible, "que resultarán ser los que realicen las proposiciones económicamente más ventajosas y cumplan todos los requisitos técnicos y administrativos".

En el caso de que la empresa licite varios lotes, el volumen anual de negocios deberá ser igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite.