España tiene más médicos que la media europea, pero sufre una distribución desigual entre especialidades y CCAA

Es cierto que en España faltan médicos, pero concretamente en algunas especialidades y en determinados territorios. Nuestro país cuenta con 439 profesionales por cada 100.000 habitantes, es decir, el número está por encima de la media europea (420 por cada 100.000). Pese a ello, sufre un gran déficit entre especialidades concretas como Atención Primaria y una inequidad territorial.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del último informe sobre Demografía Médica presentado por la Organización Médica Colegial (OMC) que analiza la situación del colectivo desde 2017 hasta este año.

Cabe destacar que debido al aumento de facultades y de plazas de medicina, el número de médicos ha crecido pasando de 253.796 en 2017 a 310.558 en 2025.

En 2017, España contaba con 42 universidades y ahora tiene 53: "Estamos por encima de los estándares de la OMS. Antes sólo nos superaba Corea y ahora la hemos adelantado", ha recalcado Tomás Cobo, presidente la OMC.

A pesar de que España cuenta con un mayor número de médicos, es difícil retenerlos en la sanidad pública, debido a la precariedad laboral que afrontan a diario. Además, existe una gran desigual distribución territorial que acentúa la falta de profesionales en esas zonas.

Ocho comunidades autónomas superan la media nacional de 568 médicos en activo por cada 100.000 habitantes (Madrid, Asturias, Navarra, Aragón, País Vasco, Cantabria, Castilla y León y Extremadura), mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla se sitúan por debajo.

Si se analizan los datos de médicos por superficie, se puede observar esa inequidad territorial. La media nacional se posiciona en una tasa de 0,55 médicos activos por kilómetro cuadrado. Hay regiones como Madrid (5,86), País Vasco (1,95) o Canarias (1,71) que están por encima de esa media.

No obstante, en autonomías como Castilla-La Mancha (0,12), Extremadura (0,14) y Castilla y León (0,15). "Esto refleja que estamos menos dotados de médicos en la España vaciada, en territorios donde hay una gran dimensión geográfica y en lugares de difícil cobertura", ha denunciado José María Rodríguez, secretario general de la OMC.

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo General de Médicos (CGCOM), Dra. Rosa Arroyo Castillo, ha matizado que "en las universidades se forman a los médicos suficientes para que el sistema los atraiga y no se está haciendo".

Fuga

"Hay mucha fuga hacia el sector privado, otros recirculan en el MIR, ahora es muy común también que muchos egresados que no están especializados se vayan al extranjero, pero estos datos no los tenemos. Hay muchos factores muy complejos, todos esos no los tenemos trazados en el registro de colegiados", ha recalcado.

El informe arroja que Cataluña y Madrid son las comunidades más “exportadoras”, siendo en las que en mayor medida los médicos se colegian por primera vez, pero que acaban ejerciendo su actividad posteriormente en otra Comunidad.

Cabe matizar, que a pesar de ello, son las que más oferta formativa ofrecen.

Por otro lado, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, Islas Baleares, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana e Islas Canarias son las principales regiones a las que se desplazan los colegiados que cambian de comunidad autónoma.

Comparando los datos de 2017 con la actualidad, se ve un claro aumento de esta movilidad, dado que la movilidad provincial se situaba en 12,6% y la autonómica en un 9,3%, subiendo ambas tasas entre 4 y 5 puntos porcentuales.

Actualmente, la movilidad geográfica se encuentra en el 18%, siendo un 4,4% provincial y un 13,4% entre un cambio a otra comunidad.

En cuanto al extranjero, la OMC ha negado una fuga masiva. A pesar de que el Consejo General de Médicos (CGCOM) ha expedido más de 45.000 certificados de idoneidad profesional, habiéndose detectado un aumento significativo después de la pandemia de la COVID-19, no todos son para irse al extranjero.

El Certificado no sólo es válido para el acceso al trabajo, también se expide para la realización de trámites administrativos, cooperación internacional, estancias formativas en el extranjero, etc. Por eso, en el análisis se observa que el número de colegiados que abandonan el país es muy inferior, siendo la tasa de migración del periodo 2017-2024 del 11,7%.

Conclusiones

En dicho estudio, la OMC ha elaborado un conjunto de recomendaciones para erradicar dicha desigualdad autonómica y conseguir retener el talento en la sanidad pública.

Entre ellas se encuentra la de realizar un pacto de reposición en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas e impulsar incentivos de prolongación y fidelización.

Por otro lado, entre las conclusiones que se extraen está la de mejorar las condiciones laborales en las zonas rurales y de difícil cobertura (alta montaña, dispersión geográfica). Se debe hacer un ajuste dinámico de la oferta MIR según el número de jubilaciones.

Además, la Organización reclaman potenciar el uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) como herramienta esencial que favorezca la asistencia en áreas con déficit de recursos humanos.

Y un impulso del desarrollo profesional y liderazgo femenino, porque se ha observado en el estudio que a pesar de la gran feminización de la profesión, todavía el 70% de los jefes de sección son hombres.