Novartis eleva un 27% el beneficio hasta septiembre

Las claves nuevo Generado con IA Novartis incrementó su beneficio neto un 26,9% en los primeros nueve meses de 2025, alcanzando los 11.575 millones de dólares. Las ventas netas de Novartis ascendieron a 41.196 millones de dólares hasta septiembre de 2025, un aumento del 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La deuda neta de la farmacéutica suiza aumentó a 20.400 millones de dólares a finales de septiembre de 2025.

La farmacéutica suiza Novartis obtuvo un beneficio neto atribuido de 9.946 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que equivale a un incremento del 26,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según se desprende de la cuenta de resultados publicada este martes por la multinacional.

Hasta septiembre, las ventas netas de Novartis alcanzaron los 41.196 millones de dólares (38.835 millones de euros), un 10,8% más, mientras que los ingresos por otros conceptos generaron 1.618 millones de dólares (1.390 millones de euros), un 61,8% más.

Entre julio y septiembre, Novartis se anotó un beneficio neto atribuido de 3.928 millones de dólares (3.375 millones de euros), un 23,2% por encima de las ganancias del tercer trimestre de 2024, y ventas netas de 13.909 millones de dólares (11.952 millones de euros), un 8,5% más.

La deuda neta de Novartis aumentó a 20.400 millones de dólares (17.529 millones de euros) a 30 de septiembre de 2025, en comparación con los 16.100 millones de dólares (13.834 millones de euros) al 31 de diciembre de 2024.

Novartis precisó que este aumento refleja que el flujo de caja libre de 15.900 millones de dólares (13.662 millones de euros) fue más que compensado por el pago del dividendo anual de 7.800 millones de dólares (6.702 millones de euros).

Asimismo, las salidas de efectivo por transacciones de acciones propias de 7.700 millones de dólares (6.616 millones de euros) y salidas netas de efectivo por fusiones y adquisiciones, transacciones de activos intangibles y otras adquisiciones de 3.700 millones de dólares (3.179 millones de euros).

"Novartis obtuvo un sólido rendimiento financiero en el tercer trimestre, compensando con creces el impacto de la creciente erosión de genéricos en EEUU", declaró Vas Narasimhan, consejero delegado de Novartis, quien subrayó que la empresa se encuentra "bien encaminada para cumplir con las previsiones para 2025 y a medio plazo".

De tal modo, de cara a 2025, Novartis prevé que las ventas netas crezcan en un dígito alto, en línea con la anterior previsión, y que los ingresos operativos básicos crezcan entre un 13% y un 14%, por debajo de lo estimado anteriormente.