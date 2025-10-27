Radiografía del transporte sanitario: las cinco empresas que dominan el negocio de las ambulancias en España

El millonario negocio del transporte sanitario terrestre no para de crecer. Y hay cinco compañías que dominan todo un sector que facturó 1.935 millones de euros en 2024 (datos más recientes). Esto supone un 7,5% más que en el año anterior.

Además, se prevé que esta tendencia alcista continúe este año, anticipándose un aumento cercano al 5%. Por tanto, se superará, el nivel de los 2.000 millones de euros. Así, lo estiman los datos del último informe del Observatorio Sectorial DBK de Informa sobre la actividad del transporte sanitario.

En concreto, las cinco compañías que dominan el sector son: HTG, Grupo SSG, Tenorio Grupo Empresarial, Grupo ASV y Falck Servicios Sanitarios. Estas han alcanzado de forma conjunta el 35% del valor del mercado.

A pesar de que "todavía hay una presencia de compañías de pequeño tamaño y con un ámbito de actuación regional o local, el sector sigue atravesando un intenso proceso de concentración", señala el informe.

¿Y por qué ocurre esto? Las numerosas operaciones de compra y absorción entre compañías, junto con el cierre de empresas, continúan reforzando la tendencia de progresiva concentración de la oferta, "en un sector tradicionalmente caracterizado por su atomización".

Cabe destacar que los grupos privados de transporte sanitario operan en diferentes regiones porque su actividad depende de las licitaciones públicas adjudicadas en cada comunidad autónoma. En algunos casos, trabajan con acuerdos privados con aseguradoras, hospitales y empresas.

Incluso, en algunas comunidades (Andalucía, Castilla-La Mancha y País Vasco) las licitaciones del servicio de ambulancia se emiten por provincias.

Las cinco del mercado

En el caso de Health Transportation Group (HTG) actualmente gestiona varios contratos públicos en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana. No sólo de ambulancias sino también de transporte sanitario aéreo.

Comparte lotes con otras empresas como la de Servicios Socio Sanitarios Generales Spain (SSG), otra de las que domina el territorio nacional. El grupo andaluz controla contratos públicos en Aragón (desde mayo de 2025), en Castilla-La Mancha (en provincias como Toledo y Cuenca), en Andalucía (en Málaga y Cádiz), Navarra o Aragón.

Y no sólo lidera el mercado del transporte sanitario en España, sino también a nivel mundial. El pasado mes de julio, su filial internacional se adjudicó el mayor contrato de emergencias sanitarias del mundo en el Estado indio de Maharashtra, valorado por 1.200 millones de euros y con una duración de 10 años.

Por otro lado, está grupo Tenorio Grupo Empresarial, siendo Andalucía la comunidad donde mayor peso tiene. Tiene contratos en Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. Además, también controla lotes en Madrid y Aragón. Además, en Ceuta y Melilla, el grupo gestiona los servicios de transporte sanitario terrestre y de emergencias del Ingesa. También, gestiona mediante una UTE con Ambulancias Cíes comparte un contrato en Galicia.

El Grupo ASV administra la mayoría de los contratos en la Comunidad Valenciana, además mantiene varios más menores con ayuntamientos valencianos y murcianos para dar cobertura en eventos locales, prevención y festividades.

Y en el quinto puesto está Falck Servicios Sanitarios.La filial española del grupo danés concentra fundamentalmente sus contratos en Cataluña, donde gestiona varios lotes del macrocontrato del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para el período 2025–2030.

Empresas

No obstante, todavía hay más de una centena de empresas que se dedican a este sector. En concreto, el número de empresas autorizadas se situó en 209 a comienzos de 2025. Todas ellas concentran un total 11.668 ambulancias.

El 88% de estas empresas se dedicaban a la prestación de servicio público, mientras que solo 25 se centraban en el ámbito privado.

Andalucía reúne la cifra más elevada de empresas, concentrando el 21% del total, seguida de Galicia, la Comunidad Valenciana y Cataluña, con cifras de entre el 10% y el 15%.

De esta forma, las cuatro comunidades principales reúnen cerca del 60% del tejido empresarial en el sector.

Sustentado en el buen comportamiento de la demanda y el crecimiento de los precios, "el mercado mantuvo un notable dinamismo en el período 2023-2024", detalla el informe.