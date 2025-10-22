Roche se apoya en Rovi para colocarse al frente del mercado farmacéutico de la obesidad, valorado en 150.000 millones

Rovi anticipa un incremento del 25% en ventas de fabricación a terceros para 2030 gracias a su colaboración con Roche.

Roche se centra en dos productos clave: CT-388, en fase III de ensayos clínicos, y petrelintida, adquirido de Zealand Pharma, ambos administrados subcutáneamente.

Roche planea entrar en el "top 3" de laboratorios en el mercado de terapias para la obesidad antes de 2030, confiando en su pipeline y capacidad comercial.

Roche y Rovi acuerdan fabricar en España una terapia contra la obesidad, posicionándose como líderes en un mercado valorado en 150.000 millones de dólares.

La industria farmacéutica española fue sacudida este martes por el acuerdo entre Roche y Rovi para fabricar íntegramente en España una de las terapias que la multinacional helvética está desarrollando contra la obesidad.

Así, el laboratorio de Madrid se convierte en una pata clave para los planes de Roche para colocarse como uno de los líderes de un suculento mercado que, para 2030, se calcula que alcanzará los 150.000 millones de dólares en ventas, según los analistas.

Roche dejó claras sus intenciones hace sólo un mes. En una conferencia celebrada en Londres, Teresa Graham, CEO del área farmacéutica de la multinacional, aseguró que la compañía aspira a entrar en el "top 3" de laboratorios en el mercado de las terapias contra la obesidad y el sobrepeso.

Una entrada que consideraba garantizada "antes de 2030 gracias a la competitividad de nuestros productos. Creo que tenemos el pipeline, la capacidad comercial y, lo más importante, la voluntad", añadía.

Así, la farmacéutica suiza quiere convertirse en un actor de peso en un área con grandes perspectivas comerciales y que, ahora mismo, lideran Novo Nordisk y Lilly.

Roche basa sus expectativas en dos productos en particular. Por un lado, está CT-388, cuyos ensayos clínicos de fase III se espera que empiecen en 2026 y que ya apunta a una pérdida de peso del 18,8% en sus primeras pruebas.

Por otro lado, también está petrelintida, una molécula que ha llegado a los dominios de Roche tras un acuerdo millonario con Zealand Pharma, compañía que lo ha desarrollado. Está en pruebas de ensayo clínico.

Ambos fármacos se administran por la vía subcutánea y podrían ser fabricados en las instalaciones de Rovi. Sin embargo, ni la compañía madrileña ni Roche han revelado cuál se produciría en sus instalaciones.

Sólo está claro el impacto que esto tendría en las cuentas de Rovi. La compañía madrileña prevé que, para cuando la producción del fármaco de Roche esté en pleno rendimiento, haya un incremento mínimo de hasta el 25% en las ventas del negocio de fabricación a terceros en 2030.

Un área cuya venta Rovi estuvo barajando en 2024. Y que descartó "dada la fortaleza, el buen desempeño actual y las perspectivas de este negocio", indicó la farmacéutica en un comunicado.

De hecho, Javier López-Belmonte, vicepresidente de Rovi, destacaba en una charla con el Observatorio de Sanidad en junio el área de fabricación a terceros. "Estamos focalizados en el área de producir productos de alto valor y, en general, biológicos, como la vacuna de la Covid en su momento", explicaba.

"Ahí es donde creemos que puede estar el mayor crecimiento. Creemos que con esto podemos incrementar las ventas a 700 millones de euros, que es multiplicar por dos las cifras del 2024".