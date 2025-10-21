Rovi fabricará íntegramente en España el nuevo fármaco de Roche contra la obesidad

Rovi se convertirá en socio estratégico de Roche, contribuyendo a la distribución global del medicamento y mejorando la calidad de vida de millones de personas.

La producción del fármaco, perteneciente al portfolio metabólico y cardiovascular de Roche, podría aumentar las ventas de Rovi en un 20% a 25% en 2023.

Rovi firmará un acuerdo con Roche para fabricar un medicamento en desarrollo en sus instalaciones de San Sebastián de los Reyes.

Parece que Rovi hizo bien en no vender su negocio de fabricación a terceros. La farmacéutica española ha logrado un nuevo contrato gracias a esta división. La compañía española fabricará en sus instalaciones en San Sebastián de los Reyes, y de forma íntegra, el nuevo medicamento que Roche está desarrollando contra la obesidad y la diabetes tipo 2.

Así lo indica Rovi en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). "Las partes esperan firmar el acuerdo definitivo en los próximos días y la firma se comunicará oportunamente al mercado", apunta la compañía.

Los principales directivos de Rovi y Roche han comunicado el acuerdo, de forma personal, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro celebrado en Moncloa en la tarde de este martes.

En la cita, el consejero delegado del grupo farmacéutico Roche, Thomas Schinecker, le ha avanzado a Sánchez los detalles del acuerdo con Rovi. Consistirá en que la compañía madrileña producirá, de forma íntegra, el fármaco que Roche está ultimando (está en una fase avanzada de desarrollo clínico) ante obesidad y diabetes.

"La iniciativa creará empleo cualificado e impulsará la capacidad de España en el ámbito de la innovación biomédica, además de generar un impacto económico en el país de más de 2.000 millones de euros", indica Presidencia de Gobierno en un comunicado.

Reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los principales directivos de Rovi y Roche.

Según el comunicado remitido a la CNMV, Rovi (concretamente, su división Rois), "pondrá a disposición de Roche una línea de llenado de alta velocidad en sus instalaciones de San Sebastián de los Reyes (Madrid)".

Rovi estima que este acuerdo contribuya con un incremento mínimo de entre el 20% y el 25% en las ventas del negocio de fabricación a terceros en 2023.

"Estamos encantados de convertirnos en socio estratégico de Roche en la fabricación de este producto innovador para su distribución a escala global y su potencial contribución a la mejora de la calidad de vida de millones de personas", ha indicado Juan López -Belmonte Encina, presidente y CEO de Rovi.