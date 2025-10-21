El Gobierno da luz verde al paquete de ayudas 'extra' para financiar la Ley ELA dotado con 500 millones de euros

El ministro de Derechos Sociales ha anunciado que las comunidades autónomas podrán invertir en teleasistencia y centros de día, gracias a la transferencia de fondos europeos para transformar el sistema de cuidados.

Se garantiza atención 24 horas para enfermos de ELA con dependencia extrema, con una prestación de hasta 10,000 euros por paciente, financiada al 50% por el Estado y las comunidades autónomas.

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 500 millones de euros para financiar la Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y reforzar el Sistema de la Dependencia.

La Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) por fin verá la luz después del túnel. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes un Real Decreto (RD) ley dotado con 500 millones de euros para financiar la normativa y reforzar el Sistema de la Dependencia (SAAD).

Como ya adelantó este periódico, los enfermos de ELA y otras enfermedades neurológicas en un grado de dependencia extrema tendrán garantizada la atención 24 horas. Así, lo ha corroborado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

De esta manera, se ha creado el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente (9.860 euros al mes), que un 50% estará financiada por el Estado. Es decir, el Gobierno concederá 4.930 euros por paciente y el 50% restante deberá ser asumido por el gobierno de cada comunidad.

Esta partida se ha calculado teniendo en cuenta que estos cuidados requieren cinco profesionales por persona. De esta forma, y a nivel anual, para cada enfermo se garantiza una inversión total de 118.423 euros en 14 pagas.

Cabe destacar que las personas con ELA se atienden a través del Sistema de Dependencia. Y son las comunidades autónomas las que gestionan dichas competencias, aunque una parte importante de esa financiación procede del Estado.

Con esta prestación, se ofrecerá la ayuda que requieren estas personas para cuestiones tan básicas como respirar o comer, siendo apoyos imprescindibles sin los cuales habría un riesgo de muerte.

Además, esta normativa incluye la incorporación del Grado III plus para garantizar la protección a las personas con enfermedades neurológicas que requieren cuidados de alta complejidad y se encuentren en un grado de dependencia extrema.

Sistema de Dependencia

De esta forma, como ha declarado el ministro, se ofrecerá una atención personalizada a aquellas personas que estén diagnosticadas con ELA y otras enfermedades complejas e irreversibles que estén en fase avanzada, incluyendo la atención 24 horas, "una de las principales reivindicaciones de estas personas y sus familias".

Respecto a la financiación del SAAD, Bustinduy ha subrayado que con estos 500 millones de euros adicionales, la inversión en Dependencia por parte del Gobierno de España ha alcanzado este 2025 una cifra récord de 3.729 millones de euros en total.

Un dato al que debe sumarse, como ha mencionado, los más de 800 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales ha transferido en esta legislatura a los gobiernos autonómicos procedentes de los fondos europeos.

Con estos fondos, las comunidades, que son las que tienen la competencia exclusiva de ofrecer los servicios de atención a la dependencia, podrán invertir en teleasistencia, plazas residenciales, plazas no residenciales y centros de día. "España ha sido el único país que ha decidido transferir estos fondos europeos para transformar el sistema de cuidados", ha señalado.

Consejo Interterritorial

Por otro lado, el ministro de Derechos Sociales, ha anunciado que este jueves 23 de octubre se reunirá con las autonomías en un Consejo Interterritorial para "de manera inmediata" adaptar el Sistema de Dependencia y proceder al reparto de los fondos. El ministro ha señalado que espera que esas ayudas puedan materializarse "cuanto antes" en un par de meses.

También, como ha podido saber este periódico, después de esta aprobación de fondos extra, el Ministerio se reunirá con las Asociaciones para ver como llevan a cabo a esa transformación del SAAD este mismo miércoles 22 de octubre.

Con este paquete de ayudas adicional se pretende agilizar el acceso y mejorar las atenciones, también las cotizaciones de los cuidadores de grado III de dependencia y la licitación de los primeros centros específicos para la atención a personas con ELA (de Extremadura y Asturias).

Todo esto, como ha declarado Bustinduy, precisará un cambio del modelo del sistema de dependencia "que ahora mismo se encuentra en fase de tramitación parlamentaria".

"La Ley ELA y su despliegue demuestran que en la política se pueden llegar a consensos que mejoran el bienestar social de las personas. Hoy se vuelve a dar buena cuenta de que este país avanza en materia de derechos e igualdad", ha terminado el ministro.