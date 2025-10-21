García, tras el 'no' de las CCAA del PP a dar sus datos sobre cribados: "Es una declaración explícita de que son malos"

García insiste en la necesidad de una investigación judicial y política sobre los cribados en Andalucía, señalando responsabilidad política de Juanma Moreno.

El Ministerio de Sanidad critica a las comunidades del PP por no compartir datos de cribados de cáncer, calificándolos como "malos".

La polémica sobre los cribados continúa. El Ministerio de Sanidad ya ha respondido a la negativa de las comunidades autónomas del Partido Popular a ceder al departamento sus datos sobre cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. "Es una declaración explícita de que los datos de estas autonomías son malos", ha afirmado Mónica García.

"Queremos dar transparencia en esta cuestión porque, tras lo ocurrido en Andalucía, ha surgido una alarma social y queremos dar a los ciudadanos la tranquilidad de que se está haciendo todo bien en sus autonomías", ha apuntado la ministra de Sanidad.

Por ello, entiende que las regiones que no quieren dar los datos adoptan esa postura porque "previsiblemente, son malos. Estas autonomías están hurtando la confianza y la tranquilidad de que se está haciendo bien. Esto no tiene un pase".

"Usaremos todas las herramientas legales en nuestra mano" para que las comunidades que se niegan a hacerlo den estos datos, ha indicado en una entrevista en el programa Mañaneros, de RTVE. Ha puesto de ejemplo el listado de médicos objetores al aborto en centros públicos y las acciones tomadas, particularmente, con la Comunidad de Madrid.

Es decir, que se enviará un requerimiento a las regiones que se nieguen a dar la información sobre cómo marchan sus cribados. Y, si no cambian de postura, se les llevará a los tribunales con una demanda contencioso-administrativa.

Por último, García ha afirmado que la situación de los cribados en Andalucía requiere una investigación judicial y política, ya que "hay una responsabilidad política" por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Moreno Bonilla no solamente ha fallado en la estructura más fundamental de su sistema nacional de salud, sino que además ha pasado una semana entera mintiendo y echando balones fuera y sigue haciéndolo por lo que veo ahora", ha finalizado.