El IDIS reclama la integración tanto del sector público como el privado en el anteproyecto de ley de Salud Digital

La entidad también propone la creación de un foro de cooperación permanente para la participación de todos los agentes involucrados en el sistema de salud digital.

La Fundación IDIS aboga por la creación de entidades de intermediación acreditadas para garantizar la fiabilidad y seguridad en el tratamiento de los datos personales.

IDIS sugiere la creación de un espacio propio para la sanidad privada dentro del sistema MiSalud@EU para asegurar la interoperabilidad de los datos.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) propone integrar el sector público y privado en el Anteproyecto de Ley de Salud Digital.

El Anteproyecto de ley de Salud Digital ha recibido varias aportaciones durante la fase de consulta pública. Entre ellas, se encuentran las peticiones del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).

La Fundación ha presentado sus aportaciones, orientadas a la colaboración en la construcción de la propia Ley para garantizar que "el nuevo marco legislativo favorezca la integración eficaz de los diferentes actores del sistema sanitario, tanto públicos como privados", defiende la entidad en un comunicado.

Entre sus aportaciones se encuentra la conexión de los proveedores privados al sistema de datos sanitarios. De esta manera, se propone la creación de un espacio propio para la sanidad privada dentro del sistema MiSalud@EU, evitando la atomización y asegurando la interoperabilidad de los datos, mediante el uso de tecnologías unificadas.

También, la Fundación reclama la colaboración público-privada. Así, sugiere que las administraciones sanitarias mantengan una comunicación con los representantes del sector privado a través de organizaciones sectoriales, y que exista una representación de la sanidad privada en los organismos de acceso.

En cuanto a la sostenibilidad y financiación del sistema de datos sanitarios, la Fundación aboga por un programa nacional de optimización que garantice la calidad de las bases de datos, financiado con dotaciones presupuestarias adecuadas.

En particular, se subraya la "importancia de seguir contando con ayudas, créditos y convenios de colaboración, que contribuirán a hacer los espacios de datos sostenibles y al desarrollo de bases de datos de alta utilidad", continúan en el comunicado.

En el uso de datos, se propone también la creación de entidades de intermediación acreditadas, con representatividad sectorial, que garanticen la fiabilidad y seguridad en el tratamiento de los datos personales, fomentando la confianza de los ciudadanos en el sistema.

Foro

Además, la entidad sugiere que la autoridad digital cree un foro de cooperación permanente para que todos los agentes implicados puedan expresar su opinión, incluyendo los representantes de las CCAA, las organizaciones de pacientes, los colegios profesionales sanitarios y los representantes de la sanidad privada.

En definitiva, la Fundación IDIS pretende, con estas aportaciones, reafirmar el compromiso de la propia entidad y del sector sanitario y sociosanitario privado con el desarrollo de un sistema de salud digital que sea accesible, eficiente y seguro para todos los ciudadanos.