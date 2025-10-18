César Hernández (Sanidad) : "Hacienda no tiene la puerta cerrada a la reforma del copago farmacéutico"

Las claves nuevo Generado con IA César Hernández, director general de Farmacia, afirma que Hacienda no descarta reformar el copago farmacéutico, aunque el momento para abordarlo está por decidir. La Ley del Medicamento y los Productos Sanitarios está en fase de alegaciones, con 9.000 filas de comentarios, y se espera avanzar en su borrador en las próximas semanas. Se discuten cambios en la propuesta de precios seleccionados, que podrían convertirse en "precios dinámicos", una medida criticada por agentes del sector farmacéutico.

Al Ministerio de Sanidad se le acumulan los deberes en esta recta final de 2025. Y, a pesar de lo que podría parecer, no tira la toalla con poder reformar el copago farmacéutico. "Hacienda no tiene la puerta cerrada a esta reforma, se trata más bien de en qué momento se pone este asunto encima de la mesa".

Quien habla es una de las voces más autorizadas de España para hablar de medicamentos. Se trata de César Hernández, director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia. Y lo hace en un nuevo capítulo de Oído Clínico, que cuenta una presentadora invitada: Mercedes Rivera, periodista de EL ESPAÑOL e Invertia.

El episodio se graba en directo durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad. Durante el 'interrogatorio', el dueño de las llaves del botiquín de todos los españoles explica los planes del departamento en materia de política farmacéutica.

Da detalles, muy particulares, sobre la Ley del Medicamento y los Productos Sanitarios, muy protestada por el sector, que ahora está en fase de alegaciones.

"Ha habido 9.000 filas de Excel de alegaciones y ya estamos en la parte final", dice. La idea ahora es que, durante estas semanas, se produzcan nuevas reuniones para avanzar en el proceso de elaborar el borrador.

César Hernández García, director general de la Cartera Común de Servicios del SNS

Algunas de esas alegaciones introducirán cambios en la propuesta de precios seleccionados, especialmente criticada por todos los agentes del medicamento, que pasan a ser una suerte de "precios dinámicos".