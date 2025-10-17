Las terapias chinas frente a la obesidad acaparan el interés del sector: los acuerdos moverán 11.150 millones en 2025

China tiene alrededor de 120 ensayos clínicos activos y diez terapias en la última fase de ensayo clínico, destacando su creciente capacidad en el desarrollo de tratamientos contra la obesidad.

La financiación gubernamental y la creación de activos innovadores impulsan el crecimiento de China en el mercado de la obesidad.

Se espera que los acuerdos de licencia en terapias contra la obesidad entre empresas chinas y globales alcancen los 13.000 millones de dólares en 2025.

China se consolida como líder en innovación biofarmacéutica en el ámbito de la obesidad, atrayendo la atención global.

El papel de China en el panorama biofarmacéutico en los últimos cinco años está transformando el mercado global. Y la obesidad no es una excepción. De hecho, el país se ha convertido en una fuente de innovación en este campo.

Tanto es así que está levantando el interés del sector por sus terapias frente a la obesidad. Ya en 2024, los acuerdos de licencia con empresas chinas movieron 9.000 millones de dólares (7.721 millones de euros). En 2025, se prevé que esta cifra alcance los 13.000 millones de dólares (11.150 millones de euros).

Así se desprende del informe Obesidad y negociación de GLP-1: tendencias estratégicas y señales del mercado, elaborado por Evaluate Pharma.

Acuerdos con empresas chinas.

El análisis destaca que este auge de China en el mercado de la obesidad está impulsado también por la financiación gubernamental. A ello se suma que las compañías están creando activos innovadores, dejando a un lado los medicamentos genéricos.

De esta manera, logran atraer la atención de empresas farmacéuticas globales. En el primer semestre de 2025, se han cerrado acuerdos por valor de más de 6.000 millones de dólares (5.147 millones de euros).

El informe destaca tres operaciones. La primera se anunció el pasado mes de marzo. Novo Nordisk llegó a un acuerdo de licencia con la china United Biotech por 2.000 millones de dólares (1.715 millones de euros)

La danesa se hizo así con los derechos para desarrollar y comercializar una terapia contra la obesidad todavía en fase de ensayo.

Regeneron, por su parte, firmó en junio un acuerdo de licencia con Hansoh Pharmaceuticals para adquirir derechos exclusivos para el desarrollo clínico y la comercialización de un nuevo candidato a fármaco contra la obesidad. Pagará algo más de 2.000 millones de dólares.

Por último, Evaluate incluye el acuerdo de licencia entre Sciwind Biosciences y Verdiva Bio. La operación otorga a Verdiva los derechos exclusivos para desarrollar, fabricar y comercializar una cartera de proyectos contra la obesidad. La operación supera los 2.500 millones de dólares (2.144 millones de euros).

Candidatos chinos

Según Pharmaprojects, existen alrededor de 120 ensayos clínicos activos de medicamentos contra la obesidad en China.

Esto sitúa al país "en condiciones de desempeñar un papel cada vez más importante en los proyectos globales de I+D", destaca el análisis de Evaluate Pharma.

La consultora GlobalData, en un reciente informe, indicó que China tiene diez terapias en la última fase de ensayo clínico. Un indicativo de que la región está pisando el acelerador en el campo de la obesidad.

Chilamula Srija, analista farmacéutico de GlobalData, explicó que "las recientes aprobaciones y los prometedores candidatos en desarrollo subrayan la creciente capacidad de China en el desarrollo de tratamientos contra la obesidad".

Además, "estas terapias desarrolladas localmente podrían redefinir la dinámica del mercado chino y competir eficazmente con líderes mundiales como la semaglutida y la tirzepatida, al ofrecer alternativas eficaces y a precios competitivos", concluyó el analista.