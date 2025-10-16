Un MIR de Urgencias cobrará de media 39.719 euros: "Son sueldos bajos para el nivel de exigencia y responsabilidad"

La especialidad de Urgencias se estrenará en el MIR 2025/2026 con 82 plazas y un programa que incluye rotaciones en hospitales de alta complejidad y competencias en múltiples áreas como donación de órganos y emergencias oncológicas.

El coste total para formar a un residente en Medicina de Urgencias se estima en 219.414 euros, incluyendo salario, Seguridad Social y otros costes asociados.

El salario neto de los residentes no alcanza los 30.000 euros anuales, lo que se considera bajo para la responsabilidad y cantidad de guardias, cinco al mes, que deben realizar.

El Ministerio de Sanidad acaba de sacar a audiencia pública el nuevo programa formativo de Medicina de Urgencias. Dentro de ese borrador, el departamento ha hecho un cálculo del coste que supondrá la especialización de dichos residentes.

Entre esos datos, el programa señala que los futuros urgenciólogos se embolsarán de media 39.719 euros brutos anuales, siendo progresivo su salario en esos cuatro años que dura la residencia.

No obstante, si se comparan los números con el salario neto, "este no llega ni a 30.000 euros al año. Por lo tanto, los residentes tienen sueldos muy bajos para las exigencias, la responsabilidad y el número de guardias que tienen que hacer (cinco al mes en el caso de Urgencias)", reflexiona Vicente Matas, analista de datos médicos y responsable del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (SIMEG).

Como detalla el analista, los MIR realizan guardias "que son trabajos adicionales que encima no tienen ningún tipo de repercusión ni computan para la jubilación como tiempo trabajado", aclara.

Los residentes, como señala, aportan una gran labor asistencial durante los años de formación, todo esto en un contexto donde hay una gran falta de profesionales. Y en muchas ocasiones, se sobrecarga a los estudiantes como si fuera un especialista más.

Como ya se ha mencionado, el sueldo de los residentes varía en comparación con el primer año al último. De esta manera, según calcula Sanidad en el borrador, estos ganarán un total de 158.880 euros brutos en sus cuatro años.

Y además, el departamento ministerial estima que el coste de la formación de cada residente será de 219.414 euros en total. En esa partida ha incluido, por un lado, el salario bruto anual y, por otro, los costes de la Seguridad Social, el de desempleo y la cuota patronal (del 38,1%).

Fuera de eso, estaría el complemento de atención continuada (guardias) y un plus de residencia en casos específicos.

Por su parte, Matas señala que dicha cantidad no es suficiente y que en el cálculo "aparte de tener en cuenta los salarios y la Seguridad Social, también habría que valorar mejor las guardias de esos especialistas que pueden variar de unas especialidades a otras".

Por eso, estima que dicho coste debería aumentar para poder elevar los sueldos, "ya que son muy inferiores al resto de países de la Unión Europea".

Respecto a las unidades docentes, el Ministerio estima que el coste de la función tutorial puede elevarse a 33.729 euros por residente a lo largo de esos cuatro años de formación. Cabe resaltar que dichos cálculos son una media, ya que la cantidad puede diferir entre comunidades autónomas.

Programa

La especialidad de Urgencias se estrenará en el próximo MIR 2025/2026 con una oferta final de 82 plazas (en un principio Sanidad trasladó a las comunidades que se destinarían 86) y con un programa formativo que permitirá a los residentes hacer una rotación para que puedan formarse tanto en hospitales de alta complejidad como en generales.

Y, cuando se precise, también estarán presentes en la unidad de transporte sanitario (carretera, aéreo, marítimo) de los centros móviles de asistencia sanitaria.

Las guardias son un pilar fundamental en el aprendizaje de estos futuros urgenciólogos. El borrador del nuevo programa formativo define que deben realizar cinco al mes, "con carácter general y para todos los casos, al constituir un número equilibrado entre las necesidades e intereses docentes y la garantía del descanso".

Y, como es lógico, se realizarán la mayoría en los servicios de urgencia (y no en las unidades de rotación), ya que todas las patologías urgentes de dichas especialidades se atienden en el Servicio de Urgencias.

Sólo en la rotación externa por Medicina Intensiva, tanto de adultos como de Pediatría (neonatos), se realizarán guardias.

Este programa también incluye competencias relacionadas con el proceso de donación: como es la de reconocer al "potencial donante de órganos, activar el protocolo a través de la coordinación e identificación de las contraindicaciones a la hora de hacer un trasplante", como ya aclaró Javier Millán, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias a este diario (SEMES).

También, recoge competencias específicas como la asistencia a múltiples víctimas en catástrofes o crisis sanitarias, la coordinación y regulación médica o la atención de emergencias en procesos dependientes.

Y aprenderán para atender de urgencia a pacientes con cáncer, es decir, sobre los criterios de interconsulta y el abordaje terapéutico de los principales procesos oncológicos.