España perdió plazas en residencias de mayores durante 2023: hay 3.263 menos

La oferta de plazas en residencias de mayores se ha visto reducida durante 2023. En concreto, hay 3.263 menos, según los datos recogidos en el informe Necesidades sociosanitarias en las residencias para personas mayores elaborado por la Fundación IDIS.

De acuerdo con los datos, en 2022 había 393.581 plazas en residencias españolas, pasando a 390.318 en 2023.

A pesar de ello, el número de plazas residenciales por 100 personas mayores se encuentra próximo a los estándares europeos. La Organización Mundial de la Salud lo sitúa en 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. En España es de 4,2.

Sin embargo, en el caso de la población mayor de 80 años, la cobertura aún se encuentra ligeramente por debajo del umbral recomendado de 17 plazas, con una media actual en España de 13,6.

En lo que respecta a los centros residenciales, en 2023, España contaba con 5.420. Una cifra que también es inferior a la de 2022, cuando había 5.573 residencias de mayores.

Distribución territorial

El índice medio nacional de cobertura de plazas sobre el total de población para personas mayores de 80 años es 13,6, como se ha mencionado anteriormente.

Sin embargo, es muy desigual entre comunidades autónomas, siendo Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha las que presentan un índice mayor de cobertura, según el informe de la Fundación IDIS.

Índice de cobertura: número plazas por 100 personas mayores de 80 por CCAA, 2023.

Por centros, son Cataluña, Castilla y León y Andalucía los que acaparan más número de residencias de mayores. La primera cuenta con 1.023, mientras que la segunda y la tercera tienen 696 y 614, respectivamente. Cataluña además, encabeza la lista en número absoluto de plazas, con más de 60.000.

En el lado opuesto de la tabla están La Rioja, Cantabria y Murcia, con 36, 65 y 69 residencias, respectivamente. En número de plazas, es La Rioja la que menos tiene de todas las regiones, con algo más de 3.900.

Falta de plazas

A pesar de que los ratios se acercan a la media europea (excepto en los mayores de 80 años), lo cierto es que España va a necesitar más de 100.000 camas adicionales de cara a 2035.

Eso supone una inversión de 15.000 millones de euros y unos gastos de 3.600 millones de euros (sólo para mantener esas 100.000 más).

Así lo compartió Ignacio Vivas Soler, vicepresidente de la Fundación IDIS, durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad.

Mientras tanto, el sector sociosanitario privado prevé crear cerca de 50.000 nuevas plazas en residencias de mayores hasta 2029. Cabe recordar que en España, más del 70% de este tipo de centros son de titularidad privada.

Una creación de plazas y residencias que lleva aparejada una gran inversión. Sólo en 2024, el sector privado destinó 317 millones de euros, según datos del IDIS. Y la previsión es superar esta cifra a cierre de 2025.