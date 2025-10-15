Sanidad retrasa una semana la nueva reunión con los sindicatos sanitarios sobre el Estatuto Marco

El departamento enfrenta múltiples desafíos, incluyendo auditorías MIR y conflictos con comunidades autónomas sobre registros de objetores al aborto.

Sanidad no presentará por el momento un nuevo borrador del Estatuto, pese a las demandas sindicales tras revisar el último documento.

La reunión con los sindicatos, que abordará temas como la jubilación y el sistema retributivo, está ahora programada para el 21 de octubre.

El Ministerio de Sanidad ha pospuesto una semana la reunión con sindicatos sanitarios para discutir el nuevo Estatuto Marco.

A Sanidad le está costando encontrar un hueco para volver a reunirse con los sindicatos sanitarios para lograr cerrar el borrador del nuevo Estatuto Marco. Después de las sucesivas movilizaciones y de la huelga médica nacional del pasado 3 de octubre, el departamento todavía no ha dado un paso hacia delante.

En un principio se iba a reunir esta semana con los sindicatos del Ámbito de Negociación para cerrar aquellas peticiones que para ellos "son irrenunciables" (regulación de la jubilación, jornada laboral y sistema retributivo para la reclasificación profesional). Pero, el departamento ha decidido retrasar la cita una semana.

Como ha podido saber este periódico, las organizaciones sindicales se volverán a ver las caras con el grupo de trabajo de Mónica García el próximo martes 21 de octubre. Si todo sale como lo previsto.

Por el momento, el Ministerio no contempla la presentación de un nuevo borrador del Estatuto: una petición que le han reclamado las organizaciones sindicales después de revisar el último.

Si en esta reunión no se llega a un consenso, Sanidad ya se comprometió a tener más citas con la mesa de negociación hasta lograr ese ansiado acuerdo para ambas partes.

Cabe recordar que en las pasadas movilizaciones y la celebración del Foro Marco Social se evidenciaron los desencuentros entre los tres agentes implicados: comunidades autónomas, sindicatos y el Ministerio. Por eso, el departamento anunció que convocaría tres mesas de negociación más.

Parece que al grupo de trabajo de Mónica García se le acumula el trabajo, ya que dentro de un mes comenzarán las auditorías MIR en las que también deben avanzar y hacer un análisis de los resultados.

A eso se le suman, los conflictos con las comunidades autónomas que todavía no han tramitado un Registro de Objetores al aborto o la negociación del nuevo borrador de la Ley de Organizaciones de Pacientes.