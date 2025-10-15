PharmaMar recibe más de 42 millones de euros de su socio Jazz Pharmaceuticals por la aprobación de Zepzelca

La colaboración entre PharmaMar y Jazz Pharmaceuticals comenzó en diciembre de 2019 para la comercialización exclusiva de lurbinectedina en Estados Unidos.

PharmaMar ha recibido un pago de más de 42 millones de euros (50 millones de dólares) de su socio estadounidense, Jazz Pharmaceuticals, por el hito de la aprobación de Zepzelca (lurbinectedina) en combinación con atezolizumab (Tecentriq) como tratamiento de primera línea contra el cáncer de pulmón en adultos.

Esta enfermedad no ha progresado tras el tratamiento de inducción de primera línea con atezolizumab, carboplatino y etopósido y con esta nueva terapia se pretende dar un paso más.

Cabe recordar que el pasado 2 de octubre, la farmacéutica logró un hito en Estados Unidos, consiguiendo que la Agencia Federal de Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EEUU aprobara el tratamiento de Zepzelca en primera línea, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV).

Hasta ahora, Zepzelca estaba autorizado en Estados Unidos sólo para el tratamiento en segunda línea, es decir, en pacientes que habían recaído tras recibir quimioterapia.

Después de esto, PharmaMar quiere ir más allá y llevar la terapia a Europa. De hecho, la farmacéutica ya ha informado que ha presentado la solicitud de autorización para su comercialización a la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Y actualmente se encuentra en proceso de revisión.

La farmacéutica gallega trabaja junto con Jazz Pharmaceuticals desde diciembre de 2019, cuando firmó un acuerdo de licencia en exclusiva con la compañía para la comercialización de lurbinectedina en Estados Unidos.