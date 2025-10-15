La compañía de seguros DKV reorganiza su estructura territorial y simplifica las áreas de Comercial y de Salud

Las claves nuevo Generado con IA DKV reorganiza su estructura territorial en cuatro áreas: Norte, Sur, Este y Madrid/Canarias, para mejorar la relación con clientes y distribuidores. La Dirección General Comercial se expande de dos a cuatro territorios, con foco especial en Madrid, y planea aumentar su red de oficinas de 120 a 220 en cuatro años. La Dirección General de Salud reduce sus direcciones territoriales de diez a cuatro, buscando liberar tiempo para enfocarse en la salud de los clientes. Se creará una Unidad de Inspección Hospitalaria para garantizar el mejor trato asistencial a los clientes hospitalizados, a partir de enero de 2026.

DKV da un paso más en su reestructuración. La compañía de seguros ha anunciado una evolución en la estructura organizativa de sus áreas Comercial y de Salud con el objetivo de simplificar la relación con clientes, distribuidores y proveedores sanitarios, y reforzar su competitividad y crecimiento en el mercado.

Ambas direcciones se reorganizan en cuatro áreas geográficas, Norte, Sur, Este y Madrid/Canarias. Todo esto en línea "con el proceso de transformación que vive la compañía y su apuesta por una organización más eficiente", asegura DKV en un comunicado.

En el caso de la Dirección General Comercial. Este nuevo modelo pasa de dos a cuatro territorios, con foco especial en Madrid como zona prioritaria para la consecución de los objetivos de la compañía.

“Vamos a mejorar nuestra penetración en el mercado, ganar cuota y estar más cerca de los clientes, tanto de particulares como colectivos cerrados y pymes, así como de nuestros canales de distribución”, afirma Pedro Orbe, director general Comercial de DKV.

El plan contempla un proceso de expansión que elevará la red de oficinas comerciales desde las 120 actuales hasta 220 en los próximos cuatro años.

De esta manera, se pretende garantizar una mayor capilaridad territorial y presencia cercana con el cliente.

Esta red presencial se complementará con la potenciación de los canales digitales, para ofrecer un servicio cada vez más personalizado y accesible a los asegurados.

Reestructuración

Por su parte, la Dirección General de Salud adopta una estructura equivalente a la comercial, pasando de diez a cuatro direcciones territoriales.

“Estamos reorganizando toda el área médica, simplificando la estructura y adaptándonos a la nueva organización comercial para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes a través de nuestros proveedores asistenciales”, explica Ignacio Salvatierra, director general de Salud de DKV.

El objetivo, según Salvatierra, es “liberar tiempo de gestión para que los equipos médicos puedan dedicarse a lo que realmente importa: la salud de los clientes”.

En este nuevo modelo, las direcciones médicas tendrán un papel más activo en el desarrollo de productos y servicios y responderán a las necesidades de salud de los asegurados, así como en la gestión de la relación con los proveedores médicos.

Además, esta nueva organización permitirá a la compañía crear servicios específicos para sus clientes e impulsar una mayor integración de los procesos con su red asistencial, con el objetivo de mejorar su experiencia en todos los momentos clave de salud.

En este marco, la compañía creará una Unidad de Inspección Hospitalaria presencial que entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2026. “Su función será visitar a nuestros clientes hospitalizados para garantizar que reciben el mejor trato asistencial”, detalla Salvatierra.

Inspección Hospitalaria

Además, se han puesto en marcha equipos centralizados de gestión de facturación hospitalaria y de control del gasto médico, que colaborarán estrechamente con dicha Unidad para optimizar la eficiencia y la coordinación con los directores médicos de cada territorio.

Esta reorganización forma parte del proceso de transformación que "DKV está llevando a cabo para construir una compañía más cercana, ágil y eficiente", destaca la compañía en un comunicado.