Inmaculada Gil deja el cargo de directora general de Daiichi Sankyo en España y se jubila

Su retiro deja vacante su puesto en Daiichi Sankyo, y la empresa aún no ha nombrado a su sucesor.

Durante 17 años fue directora general de Daiichi Sankyo en España, enfrentando retos como la crisis financiera y la pandemia de Covid-19.

Comenzó su trayectoria en Roche y trabajó en laboratorios como DuPont y Bristol Myers Squibb antes de unirse a Daiichi Sankyo.

Inmaculada Gil, un rostro reconocido en el sector farmacéutico, se jubila tras más de 35 años de carrera.

Uno de los rostros más conocidos del sector farmacéutico se retira de la vida activa. Según ha podido saber el Observatorio de la Sanidad, Inmaculada Gil (Madrid, 1964) ha tomado la determinación de dejar su puesto de directora general de Daiichi Sankyo en España.

Gil, que ha estado más de 35 años trabajando en la industria farmacéutica, ha decidido jubilarse. De hecho, lleva ya en esta situación desde hace unas semanas.

Su carrera empezó en Roche a finales de los 80 y, desde entonces, ha pasado por varios laboratorios, entre ellos DuPont y Bristol Myers Squibb (BMS).

En 2008 inició su camino en Daiichi Sankyo, en donde desde el principio ha venido ocupando el cargo de directora general en España.

Desde este puesto (que ha ostentado durante 17 años), Gil se ha enfrentado a la crisis financiera de la década pasada (que disparó la morosidad del sector público con las compañías farmacéuticas) y la irrupción de la Covid. Por el camino, ha tenido que gestionar la comercialización de importantes innovaciones.

Ahora, Gil ha tomado la decisión de retirarse y jubilarse. Por ahora, Daiichi Sankyo no ha decidido quién reemplazará a su principal directiva de forma definitiva.