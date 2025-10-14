La crisis de los cribados de cáncer levanta a los radiólogos: "En España hay un 20% menos de especialistas que en Europa"

Para afrontar la crisis, se proponen medidas como ampliar las plantillas de radiólogos, retener talento MIR e integrar la inteligencia artificial en el trabajo diario.

Sanidad planea ampliar los programas de cribado a más tipos de cáncer, lo que incrementará aún más la demanda de radiólogos.

Los tiempos de espera para las pruebas radiológicas han aumentado por la sobrecarga de trabajo y la cronificación de patologías, según el presidente de SERAM.

España enfrenta una crisis en los cribados de cáncer debido a la escasez de radiólogos, con un 20% menos de especialistas en comparación con la media europea.

La crisis de los cribados de cáncer ha provocado que los radiólogos levanten la voz. Los especialistas alertan de que los retrasos en programas no sólo afectan a este tipo de cáncer, sino también al resto de cribados. Entre las principales causas está la escasez de profesionales.

En concreto, en España hay un 20% menos de radiólogos en comparación con la media del resto de países de la Unión Europea (UE), según aclara José Carmelo Albillos, presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) a este diario.

Además, como señala, los tiempos de espera han aumentado conforme la carga laboral de estos especialistas también lo ha hecho.

"Esto no sólo ocurre en la parte de los cribados, sino también por el incremento de la demanda de pruebas radiológicas ante el crecimiento de la cronificación de las patologías en los últimos años", aclara Carmelo.

Gracias al avance en el seguimiento de terapias oncológicas, los médicos logran tener un control más exhaustivo de la enfermedad. Lo mismo ocurre con las enfermedades degenerativas asociadas a la edad.

"Pero, ese seguimiento también precisa de más atención sanitaria, por lo que es necesario aumentar esa demanda de especialistas para tener un mejor control de determinados tratamientos", continúa el presidente de SERAM.

A todos estos factores se suma el aumento de su implicación en dichos tratamientos: estos son una parte fundamental en las terapias, al igual que, por ejemplo, los oncólogos.

"Los radiólogos estamos cada vez más implicados en los nuevos tratamientos y en el manejo de los ordenadores que se utilizan para estos. Dichos métodos son una especie de procedimientos intervencionistas que están guiados por imagen y para los que hace falta nuestra participación", detalla Carmelo.

Es decir, por todos estos aspectos ha aumentado significativamente durante los últimos años las necesidades y actualmente, como denuncia Carmelo, la oferta de radiólogos no se corresponde con la demanda del mercado laboral.

Más control

Como ya contó este periódico, la ministra de Sanidad anunció hace unos días que solicitará a todas las comunidades autónomas los datos de los programas de cribado de cáncer (mama, cérvix y colón) para tener un control del sistema y evitar casos como los de Andalucía.

Por su parte, los radiólogos aclaran que detrás de esta petición de García se tendrán que tomar nuevas medidas.

"Si Sanidad reclama más control en estos programas, será necesario revisar la cantidad de profesionales con los que contamos para poder ampliar las plantillas", añade el presidente de SERAM.

Además, "para esto habrá que impulsar programas de retención de talento MIR y aprender a integrar las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) al trabajo diario para optimizar recursos y adaptarnos a estas nuevas necesidades", señala Carmelo.

Cáncer de pulmón

Como especifica el presidente de SERAM, esta necesidad de especialistas se agravará con el paso del tiempo debido a que Sanidad tiene pensado incorporar más programas de cribados de otro tipo de cáncer y ampliar la edad de la población diana (por ejemplo, en el caso de los cribados de cáncer de mama).

Además, actualmente se está trabajando en varios proyectos piloto para incorporar el cribado de cáncer de pulmón al Sistema Nacional de Salud (SNS). Como cuenta el presidente, uno de ellos, es el proyecto Cassandra, que se encuentra "ya en fase muy avanzada".

Este cribado se realiza en determinados grupos poblacionales a través de una tomografía computarizada de tórax. En dicho programa están participando ya varios hospitales de diferentes comunidades autónomas. Ahora, se encuentran "asentando las bases de la población diana que se someterá a dicho cribado", explica Carmelo.

Una vez completen esta fase, se tendrá que trasladar a las comunidades autónomas dicho programa para que lo incorporen a su sistema sanitario. Desde la Sociedad, esperan que este cribado se impulse el próximo año.

También, se está trabajando en más programas de cribado como el de cáncer de próstata, que deberá realizarse a través de resonancia magnética.

Con todo, al ampliar el número de pruebas de cribado, aumentará la carga laboral de estos especialistas, por lo que será preciso incrementar las plantillas y "si es necesario derivar pruebas a la sanidad privada", señala el presidente de SERAM.