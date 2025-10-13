La sanidad pública 'recorta' 9.300 millones en conciertos con la privada, según ASPE

El recorte coincide con un aumento del 39% en las listas de espera quirúrgicas y un incremento del tiempo medio de espera para intervenciones y consultas especializadas.

España ha reducido sus tasas de inversión en colaboración público-privada en la última década de forma significativa y sostenida, según denuncia la patronal de la sanidad privada, ASPE. En concreto, se han recortado 9.300 millones de euros.

Atendiendo a los últimos 10 años, en 2013 y 2014 se destinó a conciertos con la sanidad privada un 11,6% del gasto sanitario público. Un peso que ha disminuido y que en 2022, último dato con cifras del Ministerio de Sanidad, ese porcentaje se ha situado en el 10,1%.

Si esta colaboración hubiera mantenido la misma tasa anual de inversión que en 2013 y 2014, la inversión destinada de la sanidad pública a la colaboración con la privada habría agregado una inversión de 9.309 millones de euros adicionales en los últimos diez años a conciertos.

La aminoración de la inversión en colaboración público-privada coincide con el desbordamiento de las listas de espera en la sanidad pública en ese mismo periodo, detalla ASPE.

Las listas de espera quirúrgicas aumentaron un 39% entre 2013 (571.395) y 2022 (793.521) con un incremento del tiempo medio de intervención del 20%, con 100 y 120 días, respectivamente. En cuanto a la primera consulta, la espera pasó de 59 días en 2013 a 87 días en 2022, un incremento de casi el 50%.

"Los últimos datos del Ministerio de Sanidad muestran que un tercio de las comunidades autónomas registra demoras superiores a los tres meses para intervenciones quirúrgicas y primeras consultas con especialista", recalca la patronal.

En datos globales, a finales de 2024 en España se registraban 846.583 personas en lista de espera quirúrgica, y el tiempo medio de espera se situó en unos 126 días de media.

Respecto a las consultas externas, el tiempo medio para una primera consulta con un especialista superaba los 90 días en 2024, con un 54,6% de pacientes esperando más de 60 días, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad.

Las especialidades más afectadas siguen siendo Traumatología, Cirugía General y Oftalmología.