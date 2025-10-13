Dos de cada diez españoles consideran que la salud pública es inaccesible por las listas de espera

El Ministerio de Sanidad está trabajando en nuevas medidas para controlar y gestionar mejor las listas de espera sanitarias.

El tiempo medio de espera para especialistas es de 105 días y para cirugías 126 días, con algunas comunidades superando estos promedios.

La Rioja lidera con un 36,07% de ciudadanos que reportan dificultades para acceder a consultas, seguida por Galicia y Baleares.

Dos de cada diez españoles perciben la salud pública como inaccesible debido a las listas de espera, según un estudio del INE.

Las listas de espera son uno de los grandes retos que tiene que afrontar la salud pública y esto preocupa cada vez a más españoles. En concreto, dos de cada diez personas considera que la salud pública es inaccesible por las demoras de atención.

De ahí que el Ministerio de Sanidad esté estudiando medidas para tener un control exhaustivo de las listas de espera, como comentó Javier Padilla, secretario de Estado, en el VI Simposio de la Sanidad.

Si se analizan los datos, alrededor de 4,6 millones de personas han notificado una demora excesiva de las listas de espera en el último año, según refleja la Encuesta de Salud del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2025.

Y de esos 4,6 millones de personas, más de 2,6 millones son mujeres y los dos restantes hombres.

Por comunidades autónomas, La Rioja es el territorio con un mayor porcentaje de la población que manifiesta no tener accesibilidad a dicha asistencia sanitaria. Es decir, un 36,07% de los ciudadanos de esta región notifica la dificultad de acceder a consultas por las elevadas listas de espera.

Le sigue Galicia con peor calificación por inaccesibilidad a la sanidad pública (31,76%). Por otro lado, están Islas Baleares (26,99%), Asturias (26,45%), Navarra (24,11%) o Murcia (21,90%).

De hecho, estos datos van en consonancia con los que arrojó el Barómetro Sanitario (primera oleada) de 2025. Esta encuesta precisa que más del 30% de los españoles notifica que las listas de espera han empeorado en el último año.

Listas de espera

Las eternas listas de espera no son nada nuevo, pero es cierto que cada año la situación empeora. Para poner en contexto, las consultas con especialistas son las que más tiempos de demora llevan a los pacientes.

Para ser exactos, el tiempo medio para ser evaluado por un especialista ronda los 105 días y los 126 días para cirugía, según los datos más recientes (julio 2025) de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), recogidos del Ministerio de Sanidad.

En algunas comunidades como Andalucía (150 días), Navarra (154) y Canarias (157): la situación es aún más crítica en consultas. Y para cirugía, Andalucía (176 días), Extremadura (178 días) y Cantabria (151) son las que más tiempo de espera tienen.

En el caso de la Atención Primaria: los números también reflejan conclusiones preocupantes. Sólo el 21,4% de citas presenciales tienen consultas a las 48 horas tras la solicitud.

Y en comunidades como Andalucía y Canarias sólo un 13%.

Destacan regiones como Navarra, más de un 57% de las citas (la más alta) suele tener consulta con su médico de cabecera en menos de 48 horas.

Medidas

Cabe señalar que el secretario de Estado añadió hace una semana que el Ministerio está trabajando para presentar en la recta final de 2025 alguna medida relacionada con la forma en la que se contabilizan dichas listas.

Además, como ya contó este diario, desde el grupo de trabajo de Mónica García se están planteando incorporar otros elementos como el análisis de las listas de espera en la atención primaria.

De ahí que, tal y como ha indicado, no esté decidido si la propuesta que lanzará el Ministerio antes de que acabe el año será sólo una recomendación o una "apertura en canal del real decreto".

Respecto a la intención de la AIReF de desarrollar una estadística homogénea de listas de espera sanitarias con la participación de todas las comunidades autónomas, Padilla precisó que desde el Ministerio estarán encantados de colaborar con la institución, como han hecho en otros ocasiones.