Historias de un médico español en Gaza: "He perdido la cuenta de niños que he visto mutilados y atravesados por metralla"

Dos años después, un atisbo de paz se asoma a Gaza. Israel y Hamás han aceptado una tregua a cambio de intercambiar rehenes y Hamás.

Las cifras de lo que está ocurriendo en la Franja son dantescas: desde octubre de 2023, al menos 66.000 palestinos han perdido la vida y más de 170.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

Para abordar este drama, Oído Clínico conversa con Raúl Incertis, anestesista y médico de urgencias que ha colaborado y trabajado en los hospitales gazatíes en medio de los bombardeos.

Raúl Incertis, anestesista y médico de urgencias, relata su experiencia como médico en Gaza

El especialista volvió de Gaza el pasado mes de julio y explica cuál es la actual situación de la Franja. Incertis ha presenciado y sufrido "bombardeos" en los centros sanitarios. Y ha atendido "hasta 200 heridos a diario".

"Llegaban muchos menores con fracturas craneales. He perdido la cuenta de los niños de un mes que he visto atravesados por metralla y mutilados. Era todos los días. Lo peor es ver el sufrimiento de los padres y a hombres tirados en el suelo retorcidos de dolor", relata.

Además, el médico reflexiona sobre el posible acuerdo de paz y el horizonte que se abre por delante. "Israel puede retirarse y dejar de bombardear. Esto ya es un éxito para los gazatíes. Pero que hay que saber qué va a permitir Israel hacer en la Franja de Gaza después de esto. No sabemos si permitirá la entrada de ayuda humanitaria", avisa.

