El 40% de los pacientes con diabetes lamentan que su enfermedad se emplee para hacer burlas

Las claves nuevo Generado con IA El 40% de los pacientes con diabetes lamentan que su enfermedad se utilice para hacer burlas. Casi el 70% de las personas con diabetes perciben un estigma asociado a su condición y el 85% ha detectado informaciones inexactas en los medios. El 25% de los diabéticos evita compartir su diagnóstico por vergüenza, y el 40% ha cancelado citas médicas por sentirse juzgados. Pruebas biométricas muestran que el 39% de los pacientes tienen respuestas fisiológicas elevadas ante comentarios estigmatizantes sobre su condición.

Los pacientes de diabetes consideran que no reciben la atención que necesitan debido a la vergüenza y estigma que sufren debido a su enfermedad.

Así lo indican los datos de una encuesta a más de 2.600 personas con diabetes en ocho países impulsada por Abbott. Concretamente, casi el 70% cree que existe un estigma asociado con su condición y el 85% afirma haber visto informaciones inexactas sobre esta enfermedad en los medios. Además, un 40% considera que la diabetes se utiliza con frecuencia como objeto de burla.

Por otro lado, según la consulta, casi el 25% de los diabéticos evita compartir su diagnóstico con familiares o amigos por vergüenza o preocupación y el 40% ha cancelado una cita médica en alguna ocasión por sentirse juzgado en su entorno.

Además, pruebas biométricas adicionales hechas a estos pacientes revelaron que casi el 39% de las personas tenía una respuesta fisiológica elevada ante comentarios estigmatizantes.

La reacción más intensa tenía como origen los comentarios sobre comida, con aumentos de la frecuencia cardíaca y de la sudoración, similar al estrés que se experimenta en una entrevista de trabajo o en una primera cita.

“Queremos apoyar a quienes viven con diabetes más allá de nuestra tecnología. Estamos dispuestos a hacer nuestra parte, pero sabemos que se necesitarán los esfuerzos de una comunidad para promulgar un cambio significativo y ayudar a la comunidad de diabetes a sentirse empoderada para acceder a la atención que necesitan para controlar su salud", explica José Luis Portero, director médico de Abbott Diabetes Care.

“Nuestro objetivo es visibilizar los prejuicios a los que se enfrentan las personas con diabetes cada día y fomentar una comunicación más empática e informada entre todos los agentes del entorno, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de quienes convivimos con esta condición”, explica Antonio Lavado, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE).