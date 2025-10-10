La irrupción de la Covid dispara las plazas de Medicina en universidades privadas: crecen un 37% desde 2019

El Gobierno ha destinado 26,7 millones de euros para financiar 1.783 plazas de Medicina en el curso 2025-2026, aunque expertos señalan que no es suficiente para resolver la falta de personal sanitario.

Las universidades públicas también han incrementado sus plazas un 12% desde 2019, aunque el crecimiento es más lento comparado con el sector privado.

La pandemia de Covid-19 ha impulsado la apertura de nuevas facultades de Medicina privadas, con un total de 15 de las 53 facultades actuales siendo privadas.

El número de plazas de Medicina en universidades privadas ha aumentado un 37% desde 2019, alcanzando 2.118 plazas para el curso 2023-2024.

El número de plazas de Medicina en las universidades privadas está creciendo de manera exponencial en los últimos años, sobre todo desde la irrupción de la pandemia.

Y aunque el Ministerio de Sanidad ha puesto todos sus esfuerzos para incrementar la oferta de plazas (recientemente ha aprobado la financiación de más plazas) de facultades públicas, los centros privados están avanzando a pasos agigantados. Y así lo avalan los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En concreto, el incremento en la privada ha sido del 37% desde 2019, pasando de 1.539 plazas para ingresar a Medicina a 2.118 en 2023-2024 (datos más recientes). Y observando los datos se puede destacar dicha evolución, 2020 con una oferta 1.733 plazas; 2021 con 1.781; 2022 con 1.822 y 2023 con 2.118 plazas.

Los centros públicos también han incrementado el número de nuevos estudiantes un 12%. Es decir, en 2019 había un total de 6.149 plazas ofertadas frente a las 6.945 de 2023.

"Destaca la reciente apertura de la Universidad pública de Huelva. Además, ya están en marcha nuevos proyectos como las próximas facultades públicas de León, Burgos y La Rioja", según apunta Vicente Matas, analista de datos sanitarios y responsable del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (SIMEG).

Una estrategia que ha avivado también el negocio de las universidades privadas. Estas han aprovechado la situación en la que se encuentra sumida la sanidad pública (déficit de profesionales y falta de personal) para montar todo un conglomerado. Ellas también han disparado su número de facultades.

De hecho, de las 53 facultades de Medicina, alrededor de 15 son privadas y, sobre todo, en los últimos años han aumentado aceleradamente los números.

Sólo en el pasado curso (2024/2025) destaca la puesta en marcha de la facultad en la Universidad Loyola (Sevilla) y la de Antonio de Nebrija (Madrid).

Y las universidades de San Jorge (Zaragoza) y la CEU Fernando III (Sevilla) han inaugurado sus facultades de Medicina este reciente curso 2025-2026.

Privada vs pública

Cabe destacar que de los 44.666 alumnos que se matricularon en 2023, 35.467 son estudiantes de universidades públicas y 9.199 de centros privados.

No obstante, a pesar de que las facultades públicas concentran un mayor número de plazas, si se comparan los números con el paso de los años se puede ver una evolución más exponencial en la privada.

Como ya ha contado este periódico, el aumento de ofertas de plazas se debe a la estrategia que ha puesto en marcha el Gobierno ante déficit de personal sanitario (en parte por el incremento masivo de jubilaciones).

De esta manera, en los últimos años se han abierto nuevas facultades de Medicina en toda España y se han aprobado sucesivos incrementos de las plazas MIR disponibles.

Recientemente, el Gobierno ha aprobado destinar una partida de 26,7 millones de euros para financiar y mantener 1.783 plazas del grado de Medicina para el próximo curso 2025-2026. Para "así garantizar el relevo generacional y subsanar la falta de profesionales", apuntó la ministra de Sanidad.

No obstante, según apunta a este diario Vicente Matas, este incremento y las nuevas aperturas de universidades "no son suficientes y esto no va a solucionar la escasez de profesionales en plantilla a corto plazo porque formar a los futuros médicos necesita, al menos, seis años más la especialización".

Matas explica que estas medidas se tenían que haber tomado con más antelación. Y añade que ahora mismo, lo más necesario es incrementar el número de plazas MIR.

"Las jubilaciones de médicos, que ahora son de unos 8.000 anuales, bajarán a unos 5.000 en los próximos años, por lo que esto nos llevará a un paro de médicos especialistas donde habrá más profesionales que puestos disponibles en el mercado laboral", concluye el analista de datos sanitarios.