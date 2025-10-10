La farmacéutica Bristol Myers Squibb compra Orbital Therapeutics por 1.300 millones de euros

La farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) engorda su capital con una nueva adquisición. La compañía comprará Orbital Therapeutics por 1.500 millones de dólares (1.296 millones de euros) con el objetivo de hacerse con su cartera de tratamientos de inmunoterapia, en concreto, el reprogramador génico OTX-201.

La cantidad se abonará en efectivo una vez se cumplan todas las condiciones habituales de cierre, incluido el fin del periodo de espera aplicable en virtud de la Ley Hart-Scott-Rodino de 1976, según ha informado en un comunicado.

Hasta entonces, ambas empresas seguirán operando de forma independiente.

"Con la adquisición de Orbital Therapeutics y su plataforma de ARN de última generación, tenemos una oportunidad increíble para hacer que la terapia con células CAR-T sea más eficaz y accesible para más pacientes", ha explicado la presidenta del área de terapia génica de BMS, Lynelle Hoch.

"Este acuerdo con Bristol Myers Squibb, líder reconocido en medicina global, marca un momento transformador para Orbital y el avance de la medicina basada en el ARN", ha afirmado, por su parte, el consejero delegado de Orbital Therapeutics, Ron Philip.

Esta se suma a la de la compra de la farmacéutica RayzeBio el pasado mes de diciembre de 2024. En la que la compañía llegó a un acuerdo para adquirirla por un valor total de aproximadamente 4.100 millones de dólares (3.722 millones de euros).

Además, recientemente, la compañía estadounidense firmó un contrato de compraventa con Rovi: la compañía española adquirió una de las plantas de fabricación de medicamentos de BMS ubicada en Phoenix (Arizona), junto con una serie de activos y pasivos.

En el marco de dicha operación, Rovi suscribió con BMS un 'Toll Manufacturing Agreement', que regula las condiciones bajo las cuales la compañía española continuará fabricando para BMS en la planta estadounidense.

Y a esto se suma que la farmacéutica madrileña también firmó un acuerdo de suministro con BMS por el que pagará 250 millones de dólares el próximo lustro.