El número de fusiones y adquisiciones del sector sanitario ha caído un 40% desde la primera mitad de 2021

Se espera una mejora en las condiciones de financiación en los próximos 12 a 18 meses, lo que podría impulsar una recuperación sostenida en el sector.

España se destaca como un mercado líder en la recuperación de fusiones y adquisiciones sanitarias en Europa, con interés en servicios farmacéuticos y tecnología médica.

El mercado europeo muestra señales de recuperación con recientes acuerdos importantes, como la compra de Stada por CapVest y la inversión de ICG en Hakim Group.

El número de fusiones y adquisiciones en el sector sanitario ha disminuido un 40% desde la primera mitad de 2021, debido a altos tipos de interés y costes financieros.

El número de fusiones y adquisiciones del sector sanitario está todavía muy por debajo de los niveles máximos alcanzados en la primera mitad de 2021. Concretamente, ha caído un 40%, según los cálculos del banco de inversión DC Advisory.

De acuerdo con el análisis de la entidad, este descenso responde a los tipos de interés altos, los costes de financiación y la mayor incertidumbre regulatoria. Sin embargo, a nivel europeo, el mercado ya muestra señales de recuperación.

Ejemplo de estos síntomas de mejoría son los recientes acuerdos que se han cerrado dentro del sector healthcare. DC Advisory destaca, en concreto, tres.

El primero de ellos es la adquisición de Stada por parte de CapVest por 10.000 millones de euros. Cabe recordar que el grupo llevaba un tiempo sondeando el mercado en busca de un nuevo propietario.

El banco de inversión también menciona la entrada de ICG como inversor en el grupo inglés Hakim Group, dedicado al área de oftalmología. Y, por último, la inversión de Warburg Pincus en Health Partners.

"El renovado interés de las firmas de capital privado, así como, una rotación de portafolios activa y la identificación de nichos de alto crecimiento anticipan un rebote progresivo en la actividad europea", explican desde DC Advisory.

La entidad prevé que las condiciones de financiación mejorarán gradualmente durante los próximos 12 o 18 meses, impulsando así una recuperación sostenida y estratégica.

"Creemos que el éxito dependerá de un asesoramiento basado en las relaciones, estrategias de crecimiento específicas y una rigurosa planificación", continúa el banco de inversión en su informe DC Discusses: Healthcare M&A finds its pulse.

Mientras tanto, el mercado se define actualmente por un delicado equilibrio entre cautela y oportunidad, con la inteligencia artificial y la automatización influyendo cada vez más en las transacciones.

España

La entidad, además, destaca el mercado español como uno de los mejor posicionados para capitalizar la recuperación "gracias a su base de compañías escalables, un sector aún atomizado y la inversión internacional".

"Hemos observado que España está emergiendo como un mercado líder en la recuperación de fusiones y adquisiciones del sector sanitario europeo. Los acuerdos recientes y el creciente interés internacional en servicios con activos reducidos y servicios farmacéuticos han impulsado el mercado", detalla DC Advisory.

Además, añade que los servicios de tecnología médica y la distribución especializada "también tienen una alta demanda, impulsada por la innovación digital y la creciente necesidad de cadenas de suministro resiliente".