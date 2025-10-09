El gigante de la farmacia gala, PharmaBest, aterriza en Madrid con recelos en la botica local: "No es nuestro modelo"

PharmaBest planea replicar su exitoso modelo francés en España, con más de 135 farmacias y 1.400 millones de euros en facturación anual en su país de origen.

Los farmacéuticos de Madrid, liderados por Manuel Martínez, presidente del Colegio de Farmacéuticos, muestran recelo ante el modelo de hiperfarmacia de PharmaBest.

PharmaBest, un gigante de la farmacia en Francia, inicia su expansión en España con una "hiperfarmacia" en Madrid.

Novedades en el universo de las oficinas de farmacias. Un gigante europeo aterriza en España, concretamente en Madrid. Se trata de Pharmabest, que ya cuenta con un establecimiento en la capital en abril y que tiene importantes planes de expansión para el resto del país y llenarlos de "hiperfarmacias". Una expansión que los farmacéuticos madrileños ven con ciertos recelos. "No es nuestro modelo".

Quien habla es Manuel Martínez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, y se refiere concretamente a PharmaBest. "Estaremos muy atentos a lo que se pueda hacer. No podemos estar en un modelo de cercanía y capilaridad y, de repente, introducir determinados elementos externos. Pero dentro de la libre competencia y mientras se respete la legalidad, podrá competir como crea conveniente".

Martínez, en un desayuno informativo y consultado por esta cuestión, recuerda que no es la primera vez que un grupo de farmacias trata de posicionarse en la capital. "En tres años y medio que llevo como presidente, es el quinto grupo iba a implantarse en Madrid, que iba a ser revolucionario y que iba a tirar los precios de toda la parafarmacia. Pero años después no los veo. No quiero poner nombres pero, entre otros, han tenido color naranja".

Si bien no valora negativamente el concepto de hiperfarmacias, bajo su punto de vista las agrupaciones farmacéuticas al estilo francés están llevando a un "modelo complicado, a uniones que generan macrofarmacias... Desde luego, ese no es nuestro modelo".

PharmaBest empezó su andadura con una farmacia en el madrileño barrio de Aluche en abril (aunque su presentación oficial no tiene lugar hasta finales de mes), que entra en la categoría de lo que el grupo denomina hiperfarmacia.

La idea es traspasar el modelo que tiene este grupo en Francia a España (respetando eventuales diferencias legales), expandiéndose por la geografía ibérica con nuevos establecimientos.

En el país vecino, PharmaBest cuenta con más de 135 farmacias, una facturación anual de 1.400 millones de euros y un equipo de 3.600 colaboradores, incluidos 900 farmacéuticos colegiados.

Independencia

"PharmaBest España conserva la esencia original: una red impulsada por farmacéuticos emprendedores. Creemos en socios, accionistas y farmacéuticos protagonistas del cambio, que desean escalar su negocio manteniendo intacta su independencia", recoge la empresa, en un texto que ha colgado en LinkedIn.

"Nuestro modelo español impulsa la colaboración, el crecimiento sostenible, servicios de salud integrados y marcas propias innovadoras y eco-responsables (PharmaScience, PharmaBaby, Pureté)", añaden.