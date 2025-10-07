Europa se plantea una compra centralizada de lenacapavir, la terapia que previene el VIH con una inyección durante 6 meses

Lenacapavir es uno de los bombazos terapéuticos del último año. Este medicamento de la farmacéutica Gilead previene la infección por VIH (como profilaxis previa a la exposición - PrEP-) durante seis meses con una eficacia muy cercana al 100%. Y con sólo una inyección. Un avance tan relevante que Europa ya se plantea adquirirlo de forma centralizada para rebajar su coste.

Varios Estados miembros han propuesto a la Comisión Europea adquirir este medicamento innovador (que tiene como nombre de marca Yeytuo) mediante un acuerdo de compra centralizada, según ha podido saber el Observatorio de la Sanidad.

Los países proponentes persiguen que la adquisición se coordine en el marco de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA). Entre los objetivos de este movimiento está rebajar el precio de este fármaco, que en Estados Unidos está entre los 24.000 y los 28.000 dólares al año por paciente.

Con todo, no hay nada cerrado y todo está por decidir, según indican las fuentes consultadas, relacionadas con esta negociación.

Las compras centralizadas europeas, en el ámbito farmacéutico, han sido una idea que siempre se había barajado (sobre todo por los estragos que generó la crisis financiera en las arcas públicas) pero que no se pusieron en marcha hasta la irrupción de la Covid.

Sus ventajas están claras, dado que, para empezar, la compra pública centralizada permite negociar mejores precios agregando la demanda de todos los Estados miembros de la UE.

Además, reduce la competencia a la hora de adquirir el fármaco correspondiente si hay escasez y permite reorganizar el suministro ante casos de desabastecimiento.

Impacto presupuestario

Se trata de una fórmula que se ha empleado, sobre todo, para la compra de productos relacionados con la Covid (tanto vacunas, como antivirales). Y ocasionalmente para adquirir antígenos contra la gripe.

Con todo, varios estados, incluido España, han venido mostrando su interés por popularizar esta modalidad de compra europea en medicamentos de alto impacto presupuestario.

Habrá que ver si Bruselas decide mover ficha ante el interés de los estados europeos por hacerse con este medicamento aplicando esta fórmula y rebajar en la medida de lo posible su potencial precio.

Con todo, el escenario es distinto para países con ingresos bajos o medios. En 2024, Gilead firmó un acuerdo con varios fabricantes de genéricos para que produjeran lenacapavir y que se vendiera a un precio sustancialmente más bajo en estados en vías de desarrollo.

Uno de estos laboratorios, Dr. Reddy's, firmó a finales del mes pasado un acuerdo con Unitaid, organización internacional que facilita el acceso de fármacos en países de bajos ingresos. Además, está avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la que comparte sede.

En virtud del citado acuerdo, lenacapavir se venderá a 40 dólares (unos 34 euros) por persona al año a partir de 2027 en unos 120 países. Cabe recordar que alrededor de 40 millones de personas viven en el mundo con VIH, con una prevalencia especialmente alta en África.