Ribera adquiere un clínica en Eslovaquia y continúa con su expansión por Europa central

Una profesional en una prueba pulmonar, en el centro adquirido por Ribera. RIBERA

El grupo sanitario Ribera mantiene su estrategia de crecer en Europa central a base de adquisiciones. La última compra es la de PneumoAlergoCentrum, una clínica especializada en neumología e inmunoalergología localizada en Eslovaquia.

El centro sanitario está concretamente en Bratislava, la capital del país. Además de los servicios mencionados, también cuenta con un área de evaluación de problemas del sueño y ofrece rehabilitación pulmonar a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), Covid persistente o asma, entre otros.

La adquisición se ha hecho a través de la filial de Ribera Pro Diagnostic Group. La incorporación de PneumoAlergoCentrum (PAC) a Ribera "confirma la apuesta del grupo por el crecimiento y la diversificación, en España y en Europa", recoge el grupo sanitario en un comunicado.

"Desde 2022 el grupo ha cerrado 13 operaciones y la apuesta por Europa central es firme, con cuatro operaciones en los últimos doce meses, incluidos varios centros especializados en Eslovaquia, República Checa y Polonia", añaden.

Además, "esta operación favorece las sinergias con otros centros sanitarios de Pro Diagnostic Group (PDG). Muchos diagnósticos en neumología necesitan pruebas de imagen, sobre todo TAC y rayos, que es la especialidad de PDG, lo que facilita la atención integral de los pacientes y la provisión de atención sanitaria de la máxima calidad.

"La intención de Ribera es seguir creciendo en Europa, y en Centro Europa en particular, donde nos estamos consolidando como un proveedor de atención sanitaria muy especializada y de la máxima calidad”, afirma Pablo Gallart, CEO de Ribera.